Pentagon: Eksplosjon ved flyplassen i Kabul

– Vi har mottatt melding om at det skal ha gått av en bombe utenfor flyplassen i Kabul, sier UD til TV 2.

Pentagon-talsmannen John Kirby bekrefter at det har vært en eksplosjon utenfor flyplassen i Kabul.

Han skriver på Twitter at skadeomfanget er uklart.

Ifølge flere meldinger på sosiale medier har det vært en eksplosjon ved den østre delen av flyplassen. Et øyenvitne sier til AP at det er flere skadde og drepte.

CNN melder også om eksplosjonen, med henvisning til to amerikanske tjenestemenn. En sier det er drepte eller sårede blant afghanere på stedet, men sier det ikke er kjent om amerikanere er rammet.

USAs president Joe Biden har blitt brifet om eksplosjonen.

Ifølge kilder fra det britiske forsvarsdepartementet skal det ikke være noen dødsfall blant de militære på flyplassen, som skal ha skjedd i nærheten av Baron Hotel, skriver The Guardian.

Det tyrkiske forsvarsdepartementet opplyser ifølge al-Arabiya at det skal ha vært to eksplosjoner ved flyplassen.

UD: – Skal ha gått av en bombe

Fox News-korrespondenten Jennifer Griffin skriver at det har funnet sted et selvmordsangrep. Ifølge en amerikansk tjenestemann skal et ukjent antall afghanere ha blitt drept.

Minst tre amerikanske soldater skal være skadd etter selvmordsangrepet, skriver kanalen på Twitter.

– Vi har mottatt melding om at det skal ha gått av en bombe utenfor flyplassen i Kabul. Vi jobber med å skaffe oss pålitelig informasjon om omfanget. Det norske feltsykehuset og alt tilgjengelig sanitetspersonell er mobilisert for å ta imot skadede. Det er for tidlig å si noe om personer med tilknytning til Norge er berørt, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide til TV 2.

Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter er alle norske som er stasjonert på flyplassen gjort rede for.

– Alle de norske som er stasjonert på flyplassen er gjort rede for og ingen er fysisk skadd, sier oberstløytnant Ivar Moen til TV 2.

– Hva sier norsk personell på stedet om situasjonen?

– Det er det for tidlig å kommentere, sier Moen.

UD-advarsel om terrorangrep

Utenriksdepartementet advarte torsdag norske borgere om økt fare for terrorangrep ved flyplassen.

UD sendte torsdag formiddag ut en melding til alle som har registrert seg, om at de må bevege seg vekk fra eller holde seg unna flyplassen.

– UD har mottatt troverdig informasjon om økt fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppfordrer mottakere av denne meldingen til å bevege seg bort fra flyplassen og til et tryggere sted, med mindre du får annen beskjed i direkte kontakt med norske myndigheter. Dersom du befinner deg et annet sted enn på flyplassen, bes du om ikke å bevege deg mot flyplassen og avvente ny beskjed, skriver UD.

Forsvarets operative hovedkvarter bekreftet til NTB at de støtter UD i evakueringsprosessen ved flyplassen.

– Jeg bekrefter at det ble mottatt en terrortrussel i går ettermiddag/kveld. De norske og allierte har pågående arbeid med å kartlegge hvor denne trusselen kommer fra, og det er iverksatt arbeid for å tilpasse seg denne endrede situasjonen, sa talsmann, oberstløytnant Ivar Moen, ved FOH til NTB.

Saken oppdateres!