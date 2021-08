– Folk spør «bryr du deg ikke om ungene dine?»

De har vært med å bygge landet til et av de rikeste i verden. Oljearbeiderne har lagt grunnlaget for velferdsstaten Norge. Men rikdommen har sin pris, en pris nordmenn har blitt mer og mer bevisst på og opptatt av.

9. august slo FN kode rød for menneskeheten, og publiserte en dramatisk klimarapport. I det over 3000 sider lange dokumentet kommer Klimapanelet med et oppdatert bilde av den naturvitenskapelige kunnskapen om menneskeskapt global oppvarming.

Miljøpartiene gikk raskt ut og mente at rapporten forsterker argumentet for at oljeletingen i Norge må ta slutt. Man snakker om skitne penger og debatten om man skal stenge oljekrana raser.

Fredag ble Facebook-gruppa Oljebrølet opprettet. Det var som en motvekt til Klimabrølet, en demonstrasjon for klima, som også gikk av stabelen fredag.

Mandag morgen har Facebook-gruppa over 87.000 medlemmer.

– Folk mener vi er onde

Tor Egil Løvli (55) og Ole-Gunnar Rasmussen (42) jobber begge i oljen. De forteller at det kan være ubehagelig å si at man jobber i oljen.

Tor Egil Løvli, prosesstekniker i Equinor. Foto: Privat

– Media, politikere, lærere har gjort seg opp en mening, men vi ser at det ofte er et svakt faktagrunnlag. Kollegaer av meg har unger i skolealder som kommer hjem og sier til foreldrene at de jobber i en skitten industri fordi læreren har sagt det, sier Løvli.

Rasmussen fikk selv erfare dette da han møtte en gjeng med lærere på byen i Tromsø for litt siden.

Ole-Gunnar Rasmussen er Prosessoperatør i Equinor. Foto: Privat

– Vi satt og pratet litt. En av dem spurte hva jeg jobbet med. Da jeg fortalte at jeg jobbet i oljen, sa personen til meg, «men du som har barn, hvordan kan du jobbe i oljebransjen? Bryr du deg ikke om ungene dine?» Folk sier mer eller mindre at du er en ond person dersom du jobber i oljebransjen, sier Rasmussen.

Norges håp

Men for 30-40 år siden var det oljarbeiderne som var Norges håp. Det var de som skulle bygge landet opp fra trange kår.

Tor Egil Løvli har jobbet i oljebransjen siden 1985. En kamerat av faren lokket med godt miljø og kameratskap, i en spennende jobb med nyvinninger.

– På 70-tallet var dette en ny og spennende industri. Jeg gikk i femte klasse på barneskolen og ble fascinert, sier Løvli.

Litt over ti år etterpå begynte Ole-Gunnar Rasmussen som maskinist på oljetanker. Nå jobber han som prosessoperatør i Equinor.

– Da jeg startet i 97, var det det store. Alle var positive til bransjen, mente det var en god og trygg jobb med god lønn, og du skulle være med på å bygge landet, sier Rasmussen.

– Er det sånn at det har gått fra stolthet til skam?

– Jeg går med hodet hevet, men av og til ser man an publikum, og orker rett og slett ikke å gå inn i det. Da unngår jeg å si hva jeg jobber med, for jeg merker at det blir negativ stemning hvis jeg tar det opp. Jeg har også hørt andre si det samme, sier Rasmussen.

12 tusen milliarder kroner

Oljefondet er nå verdt 12 tusen milliarder kroner, og vokser hele tiden. Skulle vi brukt alle pengene i dag kunne vi kjøpt 2000 Den Norske Operaer, ifølge samfunnsøkonom Øystein Dørums raske beregninger.

Verdiskapningen per oljearbeider er 6,4 millioner kroner i året. Det er 6-7 ganger mer enn en gjennomsnittlig arbeidstaker i Norge.

Øystein Dørum er sjeføkonom i NHO, og har jobbet i Finansdepartementet. Foto: Aage Aune / TV 2

Regjeringen har kun lov til å bruke 3 prosent avoverskuddet av Oljefondet i året. Grovt sett kommer hver femte krone i statsbudsjettet fra den enorme sparegrisen.

– Hadde vi ikke hatt de pengene, hadde veikvaliteten, helsetilbudet, trygdeordningen også videre, vært dårligere, sier samfunnsøkonomen.

– Vi har pengene og kompetansen

Klimadebatten har blitt det heteste temaet i årets valgkamp. MDG vil ha slutt på oljevirksomheten innen 2035, mens Frp vil lete etter mer olje. De andre partiene diskuterer hvordan en utfasing skal gjennomføres.

Oljearbeiderne mener den polariserte debatten gjør at man ikke kommer noen vei. Øynene må åpnes for at de er en del av løsningen, ikke problemet.

– Vi har kompetanse til å designe, bygge, drive og vedlikeholde uansett hva det er. Om det er vind, petroleum eller andre grønne løsninger. Vi står godt posisjonert til å være med på den videre utviklingen, men vi kunne tenke oss mer dialog og mer fakta, for en ting er vi enige om; endring kommer, endring har vi også hatt gjennom alle tider, sier Løvli

– Det å skulle kutte helt ut med oljen nå blir som å hoppe ut av et fly uten fallskjerm, i håp om å lage en på veien ned. Vi må lage fallskjermen før vi hopper, legger Rasmussen til.