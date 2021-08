Elektrisk mobilitiet er i skuddet som aldri før. Spennet er stort: Alt fra elsykler og de sterkt omdiskuerte sparkesyklene – til millionbiler med heftige ytelser.

Her er det også rom for litt leking og nytekning. Renault var for eksempel tidlig ute med sin meget spesielle minibil Twizy.

Tanken er enkel: En minst mulig bil, for kortere turer – gjerne i byer der det er ekstra trangt om plassen. Da er det et poeng å kjøre noe som kommer seg inn og fram og som kan parkeres nærmest over alt.

Begrenset plass

Citroën har tidligere vist oss sin bittelite AMI som har plass til to innenfor svært kompakte ytre mål. Nå får også Opel en søstermodell, som heter Rocks-e.

Målgruppen er klart definert: Dette er en bil for urbane pendlere - og for yngre kjøpere.

Plassen er naturligvis begrenset. Her får føreren med seg én passasjer og offisielt inntil 63 liter bagasje. Bilen er 2,71 meter lang og 1,39 meter lang.

Batteripakken er ikke på mer enn 5,5 kWt. Dermed er det fort gjort å "tanke opp".

Veier ikke mer enn en batteripakke

Rekkevidden er estimert til 75 kilometer. Batteriet bittelite sammenlignet med de fleste andre elbiler, ikke mer enn 5,5 kWt. Det kan fullades på tre timer fra en vanlig stikkontakt. Det gjør at det kreves minimalt med spesialtilpasset infrastruktur. Bilen kan selvsagt også lades fra en veggboks med riktig type kabel.

Lite batteri og kompakte mål er naturligvis bra for vekten. Rocks-e veier ikke mer enn 471 kilo, da snakker vi omtrentlig det samme som bare batteripakken veier på en tradisjonell elbil.

Maks hastighet er på 45 kilometer i timen. Det betyr at bilen i mange land kan kjøres fra du fyller 14 år, og uten førerkort. Her i Norge vil den, slik reglene er i dag, kunne kjøres fra du er 16 år, med mopedførerbevis.

Enkelt og robust interiør. "Bagasjerommet" er i fotbrønnen på passasjersiden.

Kommer Rocks-e til Norge?

Opel beskriver den selv som en mellomting mellom en elektrisk scooter og en tradisjonell bil. I motsetning til de første, tilbyr Rocks-e elektrisk mobilitet, samtidig som du er skjermet fra vind og regn når du sitter inne i bilen.

Stein Pettersen er PR- og informasjonssjef for Opel i Norge.

Den bitte lite Opelen går i salg i Tyskland senere i høst, så vil andre markeder følge etter.

Hva med Norge? Opels norske PR- og informasjonssjef Stein Pettersen har denne kommentaren til det:

– Opel har lange tradisjoner på å ta frem ulike modeller som dekker mikromobilitet. Vi startet jo tross alt som en produsent av sykler og motorsykler, og har hatt i nyere tid hatt konseptbiler som Opel Rak E. Om og når det blir aktuelt å introdusere Rocks-e, må vi komme tilbake til.

Mye mindre enn en tradisjonell elbil, samtidig som den beskytter deg fra både vær og vind.

