Det norske bilmarkedet har blitt langt rikere de siste årene. Det startet på mange måter med Tesla - mens det de siste par årene har handlet mye om kinesiske merker.

Nå ser det ut til at vi skal få en ny amerikansk bidragsyter: Rivian. De satser stort på elektrifiserte biler – og har både en pickup og en SUV på vei. Begge modellene er store, har god bakkeklaring, masse plass, bra rekkevidde og heftige ytelser.

Interessen i Norge er naturlig nok betydelig. Det finnes blant annet en egen Facebook-gruppe for Rivian, med nærmere 4.000 medlemmer.

Nå har de grunn til å juble.

– Jeg kan bekrefte at vi kommer til Norge, sier en sentralt plassert kilde i Rivian, til bransje-nettstedet Bilbransje24.

Distribusjon neste år

Broom har tidligere skrevet at Rivian har vært på jakt etter lokaler i Norge. CBRE i Norge, som er rådgiver og forvalter av næringseiendom, fikk i oppdrag å lete etter lokaler for "en amerikansk elbilprodusent og bilteknologiselskap med planer om distribusjon i Norge fra 2022".

Rivian har selv ved flere anledninger understreket at de har planer om å etablere seg i Europa neste år.

I annonsen sto det at man letet etter service- og lagerfasiliteter på inntil 6.000 kvadratmeter i Oslo og Drammensområdet. Med overtakelse i april 2022.

Status-SUVene: Disse eierne er mest fornøyd

Slik ser pickupen til Rivian ut.

Ansetter folk

Den amerikanske bilprodusenten har også hatt dialog med tilbydere av ulike servicemarkedstjenester i det norske markedet.

Etter hva Bilbransje24 forstår, er det i alle fall ett eller muligens flere investormiljøer i Norge som har vært i kontakt med Rivian for å melde sin interesse. Disse har så langt ikke fått noen konkrete svar på sine henvendelser.

Rivian er i disse dager i ferd med å ansette folk både i Tyskland, Nederland og Storbritannia. Det indikerer at man ser for seg etablering i disse landene tidligere enn i Norge.

Blant stillingene som lyses ut er det en rekke stillinger relatert til bilskade og service, i tillegg til homologiseringsansvarlig for Europa og flåte-ansvarlig.

To modeller

For det norske markedet er det i hovedsak to modeller som er interessante: R1S og R1T. Her snakker vi henholdsvis stor SUV og stor pickup – med lang rekkevidde og masse utstyr. På mange måter perfekte for det norske markedet.

SUV-en R1S, som kanskje er den modellen med størst potensiale i Europa, får rekkevidde på opptil 640 kilometer. Den kan leveres med sju seter, kan trekke 3,5 tonn og toppmodellen får ekstreme ytelser. 0-60 mph (96 km/t) skal kunne leveres på rundt tre sekunder.

SUV-kuppet som ikke helt innfrir

Det holdes ikke igjen på skjermene. Utover det er interiøret stramt og ganske minimalistisk.

Egne superladere

Akkurat som Tesla, har også Rivian planer om å bygge ut sitt eget ladenettverk – Rivian Adventure Network. Planen er at dette nettverket utelukkende skal benytte seg av fornybar energi.

I utgangspunktet skal de kunne levere opptil 200 kW – med mulighet for oppgradering til over 300 kW på et senere tidspunkt.

I likhet med en rekke andre, har forøvrig også Rivian opplevd forsinkelser med utleveringen av biler. Ifølge Bil24 er planen nå at de første R1T-kundene får bilene sine i september.

Se video av Rivian sin SUV:

