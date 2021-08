Har ikke snakket med Ødegaard før Real Sociedad-overgangen

Se Real Sociedad - Levante lørdag kl. 19.25 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Onsdag bekreftet Real Sociedad at de har hentet Alexander Sørloth på lån ut sesongen,

På en pressekonferanse fra sin nye hjemby, San Sebastián, sier trønderen at lagets offensive holdning er årsaken til at han forlater RB Leipzig til fordel for spansk fotball.

– Jeg har sett mye La Liga da jeg vokste opp, og Real Madrid og Barcelona kjempet i toppen, sier den ferske Real Sociedad-spilleren.

I den klubben var Martin Ødegaard utlånt i 2019 og 2020-sesongen.

– Jeg så også mange kamper da Martin spilte her, og kjenner laget godt gjennom det. Jeg vet at jeg har kommet til et lag som angriper, sier Sørloth som forteller at han ikke har snakket med Ødegaard i forkant av overgangen.

– Vi har vært ganske opptatt i det siste begge to. Vi skal møtes på søndag, og da tenker jeg vi tar oss en lang prat, sier 25-åringen.

Låneavtalen han har signert har varighet ut sesongen og inkluderer opsjon på kjøp.

I Real Sociedad, har flere antatt at Sørloth må kjempe mot svenske Alexander Isak om en startplass i lagets 4-3-3-formasjon. På pressekonferansen åpnet imidlertid Sørloth for at de to skandinavene kan spille sammen.

– Isak er en vanvittig god spiller. Det har han vist både for klubben og under sommerens EM. Vi kan spille sammen. Vi er begge raske spisser, som jeg tror kan utgjøre et farlig angrep, sier Sørloth, som hilste på sine ferske lagkamerater torsdag.

– Det er en veldig fin gruppe, som har tatt meg godt i mot. Jeg har ikke lært meg spansk ennå, så gruppen har møtt meg med å snakke engelsk. Isak kan jeg også snakke norsk til, sier han.

Landslagsspissen meldte overgang til RB Leipzig før forrige sesong, men har slitt med spilletiden i Bundesliga. På 29 kamper i den tyske toppdivisjonen forrige sesong, derav 13 fra start, scoret nordmannen kun fem ganger.

– Jeg tenker ikke så mye på det nå. Jeg er veldig fornøyd her jeg er nå, og det er det jeg fokuserer på, sier Sørloth om tiden i Tyskland.

Lørdag spiller Real Sociedad i den TV 2-sendte La Liga-kampen mot Levante. Sørloth sier han kan bli å se på banen i den kampen.

– Jeg starter nok neppe den kampen, men håper på å få noen minutter, sier han.

