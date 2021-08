Eiking forsvarte ledertrøyen i Vueltaen

Se Magnus Cort spurte inn til seier øverst!

Torsdag syklet Odd Christian Eiking sin andre etappe med rød ledertrøye i La Vuelta España, og det gjorde han med bravur. Han beholder sin ledelse, og kan se frem til en ny dag i rødt fredag.

Eiking tråkket seg gjennom den 175 kilometer lange etappen mellom Jaén og Córdoba ikledd den røde ledetrøyen trygt plassert i hovedfeltet, med et syvmannsbrudd et drøyt minutt foran seg i løypen.

Med omkring 55 kilometer igjen av etappen ble flere av rytterne i hovedfeltet, deriblant sammenlagtkandidatene Primoz Roglic og Adam Yates involvert i en velt.

Både Roglic og Yates fikk etter hvert kontakt med hovedfeltet etter krasjen.

Den norske sammenlagtlederen gikk klar av velten i hovedfeltet, som etter hvert spiste opp forspranget til tetgruppen mot slutten av etappen.

Til slutt var det danske Magnus Cort som spurtet inn til etappeseier - sin andre i årets Vuelta og den femte totalt.

– Han er i superslag, sier Christian Paasche.

Eiking kjørte inn til en trygg 20. plass på etappen, og beholder sitt forsprang i sammendraget. Dermed er han klar for sin tredje etappe i rødt fredag. Det er en spurtetappe, så med mindre han er utsatt for et uhell tyder alt på at nordmannen blir å se i rødt også lørdag.

Eiking har 58 sekunder ned til toer Guillaume Martin, og ett minutt og 56 sekunder til storfavoritt Primoz Roglic på tredje.

