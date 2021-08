TV 2 erfarer: Rasmussen har fått beskjed av Brann om å finne seg en ny klubb

Mathias Rasmussen (23) skal onsdag ha fått muntlig beskjed av Brann om å finne seg en ny arbeidsgiver. Det kan TV 2 erfare torsdag.

Branns sportssjef, Jimmi Nagel Jacobsen, svarer følgende på spørsmål om Rasmussen skal ha fått beskjed om å finne seg en ny klubb:

– Det kan jeg ikke kommentere. Vi snakker med spillerne i fortrolige samtaler og hva vi snakker med våre spillere om kan jeg ikke kommentere, sier Jacobsen.

– Mathias er en fin fotballspiller, men hva vi snakker med våre spillere om, vil jeg ikke kommentere, legger han til.

Rasmussens agent, Jack Karadas, vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Rasmussen har ingenting med de pågående politisakene å gjøre.

Fikk streng beskjed av Brann

TV 2 vet også at Brann-ledelsen har gitt spillerne streng beskjed om å ikke kritisere klubbens håndtering av nachspiel-skandalen. Rasmussen, i et intervju med VG, uttrykte sin støtte til Kristoffer Barmen, som fikk sparken av klubben hans rolle i nachspielet.

– Jeg kan bare svare for meg selv og si at jeg synes Barmen er en fantastisk fotballspiller og person, og jeg syns absolutt at han skulle vært i klubben. Men det er ikke mitt ansvar, sa Rasmussen.

Brann skal være svært misfornøyd med måten han har uttalt seg om nachspiel-skandalen på Stadion. Brann-trener Eirik Horneland, som oppfordret nachspieldeltakerne om å stå frem, skal ha reagert svært sterkt på måten Rasmussen har uttalt seg i media på.

Rasmussen skal, i et upublisert intervju, ha uttrykt at spillerne følte et press fra Brann om å gå ut med listen over de som var tilstede på nachspielet natt til 10. august. Samtlige spillere på nachspielet har fått en alvorlig skriftlig advarsel fra klubben.

23-åringen signerte for Brann i oktober i fjor og har spilt samtlige kamper for rødtrøyene i Eliteserien denne sesongen. Han har to år igjen av kontrakten.

Etter nachspielet har Kristoffer Barmen fått sparken, mens den danske keeperen Mikkel Andersen terminerte sin kontrakt med klubben.

– Må stå for det man har gjort



På spørsmål fra TV 2 om Branns spillere har fått tydelig beskjed fra ledelsen om å ikke snakke negativt om avgjørelsene i forbindelse med nachspielsaken, og at brudd på den oppfordringen kan gå konsekvenser, svarer daglig leder, Vibeke Johannesen slik:

– Vi har formidlet klart og tydelig at handlingene spillerne har utført er alvorlige og sterkt skadelige for tilliten omverden har til klubben. For å gjenoppbygge tilliten må man stå for det man har gjort, tåle den kritikk som kommer og ta det ansvar som følger av dette.

Den daglige ledere sier klubbledelsen har understreket innholdet i spillernes lojalitetsplikt og uttrykkelig presisert hvor denne skal ligge.

– Dette er en kardinalplikt i ethvert arbeidsforhold. Vi har presisert at advarselen er besluttet på kjente forhold på beslutningstidspunktet. Vi har sagt at nye forhold som gjøres kjent, samt fortsatte brudd på spillernes plikter kan få ytterligere følger for deres arbeidsforhold. Og ja, vi har vært tydelige for at alle skal være kjent med vår holdning til dette. Utover disse opplysningene, vil vi ikke kommentere ytterligere, sier Johannesen.