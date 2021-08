Sentralbanksjef Øystein Olsen går av i februar

Torsdag fortalte Øystein Olsen til Finansdepartementet at han ønsker å gå av som sjef for Norges Bank.

Torsdag ettermiddag melder Norges Bank i en pressemelding at sentralbanksjef Øystein Olsen fratrer sin stilling i februar 2022.

– Det er en tid for alt. I januar neste år runder jeg 70 år. Det er et naturlig tidspunkt for å avslutte en lang yrkeskarriere, sier Olsen i pressemeldingen.

Olsen begynte som Norges Banks sjef i januar 2011, og er nå inne i sin andre åremålsperiode på seks år.

– Jeg har bestemt meg for å stå i stillingen til og med februar neste år, og avslutte med min 12. årstale, sier Olsen.

– Turbulent periode

Øystein Olsen er sosialøkonom og kom fra jobben som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) da han overtok som sentralbanksjef etter Svein Gjedrem i 2011. Han søkte på nytt da det første åremålet gikk ut og ble ansatt for nye seks år av daværende finansminister Siv Jensen (Frp) i 2016.

Torsdag takket sittende finansminister Jan Tore Sanner (H) Olsen for hans innsats.

– Øystein Olsen har ledet Norges Bank gjennom en turbulent periode for norsk økonomi. Da han startet i jobben var vi på vei ut av finanskrisen, deretter kom oljeprisfallet i 2014 og det siste året har koronakrisen satt sitt preg på oss alle. Det har vært trygt og godt å ha en så erfaren og stødig sentralbanksjef i disse årene, sier Sanner.

– Godt samarbeid

Finansministeren trekker også fram at oljefondet, Statens pensjonsfond utland, har vokst fra 3.300 milliarder kroner til over 12.000 milliarder i løpet av årene Olsen har sittet som øverste ansvarlige leder.

– Jeg vil takke Olsen for godt samarbeid og for den viktige jobben han har gjort på vegne av oss alle, sier Sanner.