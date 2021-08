Mann siktet etter væpnet aksjon i Sunnfjord

Onsdag morgen dro namsmannen, med bistand fra en politipatrulje, til et hus i Jølstravegen for å gjøre en utkastelse. Huset var tvangssolgt og mannen som bodde der var varslet om at namsmannen skulle komme for å gjennomføre utkastelsen.

– Da politi og namsmann kommer til stedet møter mannen dem med kniv for så å forskanse seg i huset og vise frem et våpen. Politiet bevæpner seg og får støtte av flere patruljer, hundeekvipasje og forhandler, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Politiet forsøkte lenge å forhandle med mannen, men dette førte ikke frem. Rundt klokken halv åtte tok politiet seg inn i boligen for å pågripe mannen som nå har barrikadert seg.

– Politiet finner flere våpen i huset og mannen peker på politiet med et våpen rett før han blir pågrepet, skriver politiet.

Mannen er siktet for trusler mot politiet og saken etterforskes fra Sunnfjord.

– Under pågripelsen gikk det av et vådeskudd fra et av politiets tjenestevåpen. Ingen kom til skade som følge av skuddet, skriver politiet.



Spesialenheten ble rutinemessig varslet om vådeskuddet onsdag kveld og har startet etterforsking.