Norske MMA-stjerne nærmer seg millionpremie: – Kommer til å smile resten av livet

– Det er mye trening som ligger bak. Nå blir det viktig å prestere.

I natt - kl. 04.00 - går han i ringen i Atlantic City i den prestisjefulle PFL-turneringen (Professional Fighters League).

I gruppespillet fikk Tønsberg-fighteren med seg én seier og ett tap. Det var akkurat nok til å komme seg til kveldens semifinale.

– Jeg bommet litt mellom kamp en og to. Jeg hoppet inn i en ny treningsperiode uten å lande litt, da. Der fikk jeg en utladning før kamp forrige gang. Nå slapp jeg meg litt ned i to ukers tid, før jeg har hatt seks gode, gode treningsuker nå, sier han, før han fullfører sin egen setning:

– Jeg har aldri vært i så god form som jeg er nå.

Ti millioner kroner

Nattens motstander heter Cezar Ferreira. Hamlet er klar på at den brasilianske veteranen blir en tøff motstander.

– Han har tidligere vært i UFC, og er skikkelig stor her i USA, forklarer Hamlet.

Vinner han nattens fight - og går til topps i finalen står han igjen med 1 million dollar. Det er omtrent ti millioner kroner.

Men Hamlet begynner å bli litt lei alt pengesnakket.

– Jeg har drevet på med idrett i 25 år nå. Jeg jakter den god prestasjonen, og klarer jeg å vinne PFL som er en av de gjeveste organisasjonene i verden, så tror jeg at jeg skal klare å smile godt resten av livet, forklarer han.

Bryterfortid

Hamlet kommer fra brytemiljøet. På merittlisten har han EM-bronser og sju NM-gull. Nå er han for alvor i ferd med å slå igjennom i MMA - og mener selv han drar nytte av flere fordeler fra tiden som bryter.

– Det har vært en veldig lang reise, og jeg vet ikke om jeg hadde tatt den reisen en gang til. Men jeg er veldig glad for den perioden jeg hadde på brytelandslaget. Den strukturerte meg som person, treningsopplegget mitt og programmet mitt. Og så har det gjort at jeg har konkurrert veldig mye i mange år, noe som betyr at jeg er veldig lite nervøs når jeg går kamper, sier Hamlet.

– MMA er en idrett mange nordmenn kanskje ikke kjenner så mye til, og som det kanskje er knyttet litt fordommer mot. Hvordan opplever du at dere blir mottatt nå?

– Nå er det helt annerledes. Jeg kommer fra bryting som er veldig stort internasjonalt, men veldig lite oppmerksomhet rundt - til MMA som det er mer sirkus rundt og som virkelig har vokst fram de siste årene - og jeg merker i mye større grad blir godkjent nå som toppidrett her i Norge.