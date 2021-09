Raser mot «reality-søppel»: – Nok er nok

Skandale-reality legger til rette for at overgrep kan skje med sine konsepter, hevder KrF-representant og mener TV-programmene bør legges ned. – Undrer på om hun har sett en eneste episode, svarer Disovery.

I Sverige har de nå valgt å droppe flere sesonger av skandale-reality på grunn av flere episoder med seksuell trakassering.

KrF-stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius mener nå Norge bør følge etter. Hun mener programmene «Paradise hotel» og «Ex on the beach» bør legges ned for godt.

– Nok er nok. Det som har blitt rullet opp i Norge og andre land, bør være spikeren i kista for denne typen søppel-TV, sier hun TV 2 og fortsetter:

– At TV-selskap har konsept som innebærer lite klær, høy promille, null grenser og unge mennesker er som å legge til rette for at overgrep skal skje, sier hun.

TV 2 har tidligere kartlagt deler av miljøet hvor deltakere fra disse programmene vanker i. TV 2 så på straffehistorikken til deltakere i fem sesonger av «Paradise Hotel» og to sesonger av «Ex on the Beach». Gjennomgangen viser at 23 av de 153 tidligere deltakerne har en dom på rullebladet.

Denne sommeren har debatten rast videre, hvor flere medieeksperter har uttalt at de tror programmene fortsatt vil sendes i Norge.

REAGERER: Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius (KrF). Foto: Jil Yngland / NTB

– Ikke uten grenser

TV 2 har vært i kontakt med Nent, som sender «Paradise hotel» i Norge. De ønsker ikke å kommentere kritikken fra Krf-politikeren.

Discovery, som sender den norske versjonen av «Ex on the beach», mener KrF bommer på kritikken.

– Det har aldri vært overgrepsdømte med i Ex on The Beach. Produksjonen består av de flinkeste folka i bransjen, og deltakerne blir tatt godt vare på av både produksjon, psykolog og kanal fra casting starter og så lenge som deltakerne selv måtte ønske det. De må gjennom en rekke prosesser for å komme med i programmet, blant annet flere samtaler med psykolog, sier kommunikasjonsrådgiver Ola-Magnus Svihus i Discovery til TV 2.

Han fortsetter:

– Det er ikke veldig overraskende at en KRF-politiker velger å moralisere over formatet, men hun legger til grunn noen forutsetninger som får meg til å undre på om hun i det hele tatt har sett en episode. Ex on the Beach er et lettbeint underholdningskonsept hvor varme, morsomme og fine folk byr på seg selv. Det er ikke uten grenser.

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER: Ola-Magnus Svihus i Discovery. Foto: Discovery

– Er det aktuelt for dere å skrinlegge Ex on the beach, slik de har gjort i Sverige etter dramatikken rundt Paradise hotel?

– Vi diskuterer alltid de forskjellige formatene vi har på skjerm. Det er også tilfelle for Ex on the Beach, sier Svihus.

Voldtektsanklager

Debatten om hvorvidt man burde stoppe med skandale-reality også i Norge skjer blant annet i kjølvannet av at en reality-deltaker er tiltalt for å ha voldtatt en mindreårig. Dette skal ha skjedd før personen deltok i realityprogramet.

Vedkommende var siktet under deltakelsen i serien, men unnlot å fortelle dette til produksjonsselskapet.

Også en annen reality-deltaker, som gjorde karriere i en serie, er tiltalt for gruppevoldtekt. Han risikerer forvaringsstraff, altså fengsel på ubestemt tid.

I Sverige har de stanset produksjonen av «Paradise hotel» etter at to kvinnelige deltakerne skal ha blitt utsatt seksuelle overgrep av en mannlig deltaker under innspilling.

Svenskene sender heller ikke «Ex on the beach» etter overgrepsanklagene i «Paradise hotel».

Det har ikke skjedd slike hendelser under innspilling av realityprogram i Norge.

– Helt bak mål

Mange av dem som deltar på de populære TV-programmene, blir kjendiser i etterkant ved at de får en enorm følgerskare på sosiale medier.

Lossius mener produksjonsselskapene bør stille større krav til deltakerne i og med at mange blir kjendiser og forbilder for andre mennesker.

– Det er helt bak mål at overgrepstiltalte skal være forbilder for tusenvis av unge følgere. Det formidler alt annet enn gode verdier, sier stortingsrepresentanten.

– Jeg har også problemer med å se at programmene bidrar med noe som helst godt i ungdomskulturen. De formidler elendige verdier og er ikke gode forbilder, sier hun.

– Skal vi slutte å produsere TV hver gang en deltaker, programleder eller en kjendis gjør noe kriminelt?

– Vi må stille oss spørsmålet. Nå rulles opp en hel rekke saker i denne type skandalereality-program. Det er noe med programkonseptet som gjør at det er spesielt utsatt for denne typen alvorlige hendelser kan skje. Man kan ikke lage underholdning på bekostning av at folk kan rammes av overgrep, sier KrF-representanten.

Får ikke hente vandelsattest

Lossius mener at produksjonsselskaper burde hatt mulighet til å innhente vandelsattest på deltakerne, men det har de ikke tillatelse til. En samlet TV-bransje har problematisert dette i mange år at de ønsker å innhente vandelsattest.

Senest i slutten av januar i år sa Kulturdepartementet til TV 2 at de ikke ser behov for å endre reglene på dette området.

TV 2 har tidligere samlet straffehistorikken til deltakere i fem sesonger av «Paradise Hotel» og to sesonger av «Ex on the Beach».

Gjennomgangen viste at 23 av de 153 tidligere deltakerne har en dom på rullebladet.