Jon Helgheim (Frp) kritisk til at Norge evakuerer asylsøkere fra Kabul

Norge har til nå evakuert 970 personer til Norge. – Det virker som man ikke har kontroll, og at man har hentet folk man ikke helt vet hvem er, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

Torsdag landet tre fly fra Afghanistan med til sammen 318 passasjerer om bord på Gardermoen.

Norge har til nå evakuert 970 personer, og blant disse er det lokalt ansatte afghanere og deres familier, norske statsborgere og afghanere med behov for beskyttelse, opplyser utenriksdepartementet.

Etter bombeangrepet i Kabul torsdag kveld får TV 2 får opplyst at det er evakuert om lag 120 personer til med norsk tilknytning.

Med de siste evakuerte har Norge tatt ut over 1000 personer fra Kabul, blant dem 390 barn. Det har også blitt evakuert 28 barn uten norsk tilknytning til Norge, opplyser statsminister Erna Solberg.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler oppholdssakene til alle som kommer. Lokalt ansatte afghanere og deres familier får status som overføringsflyktninger (kvoteflyktninger), og skal plasseres direkte i kommunene i løpet av kort tid.

Men det er også evakuert personer som blir behandlet som asylsøkere eller søker om familiegjenforening i Norge.

Får ikke tall på asylsaker

Verken justisdepartementet, UDI eller utenriksdepartementet kan svare på hvor mange personer det er i hver av de tre kategoriene asyl, familiegjenforening og overføringsflyktninger.

– Vi har dessverre ikke tall på saker og hvilke spor de hører hjemme i. Per nå er fagavdelingen operative med å ta imot de som kommer, sier Hanne Rygh Holter i kommunikasjonsstaben til UDI.

TV 2 får bekreftet at den største gruppen evakuerte blir behandlet som overføringsflyktninger. Vanligvis skjer uttak av kvoteflyktninger i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), men også norske utenriksstasjoner kan foreslå hvem som skal få status som kvoteflyktninger.

Det arbeides nå i UDI med å avklare om en mindre andel av de som har kommet skal behandles som asylsøkere.

Det er tidligere utrykt bekymring for sikkerheten til afghanske menneskerettsaktivister som har gått i dekning i Afghanistan, men det har ikke vært mulig å få opplysninger om hvem som er evakuert utover lokalt ansatte og deres familier.

UDI har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) plassert de lokalt ansatte ved ambassaden i Kabul og deres familier på Nasjonalt ankomstsenter på Råde, mens andre evakuerte er i korona-karantene på Oslofjord Convention Center (OCC) i Sandefjord.

– Handler i panikk

Helgheim mener det burde kommet tydeligere informasjon om hvordan de som er hentet til Norge er valgt ut.

– Jeg er ikke beroliget over at det er det regjeringen nå driver med. Det virker som man ikke har kontroll, at man har fått panikk og bare flytter så mange som mulig til Norge. Vi får veldig sprikende signaler og usammenhengende informasjon, sier han.

Helgheim understreker samtidig at Frp synes det er rett og rimelig at Norge henter lokalt ansatte som har jobbet for Norge, og deres familier.

Men han reagerer på at det er hentet rundt 1000 personer.

– Det er jo et veldig høyt antall, ikke visste jeg at det var så mange som jobber for norske myndigheter Dette er jo opp til regjeringen å håndtere, men signalene de sender ut er kaotiske, sier Helgheim.

Blant de evakuerte er det endel norske statsborgere, men det er ikke oppgitt hvor mange det dreier seg om.

Justisdepartementet viser til Listhaug

Det var torsdag ikke mulig å få intervju med justisminister Monica Mæland, men statssekretær Hilde Barstad viser til Frps tidligere justisminister i en kommentar på epost til TV 2.

– I likhet med Frp-leder Sylvi Listhaug mener også vi at det er rett og rimelig at de som har hjulpet Norge og som vil være i fare etter det som nå har skjedd, får komme til Norge som en del av kvoteflyktningeordningen, sier Barstad.

Hun opplyser at det ikke er tatt stilling til hva slags type oppholdstillatelse det skal gis til de afghanske familiemedlemmene.

– Det er foreløpig ikke tatt stilling til hva slags type oppholdstillatelse som skal gis til de afghanske familiemedlemmene, om det skal gis oppholdstillatelse som flyktning eller tillatelse gjennom regelverket om familieinnvandring. Det må vi komme tilbake til, kommenterer Barstad.

Etter det TV 2 kjenner til er norske myndigheter i denne situasjonen rausere med å gi opphold til familiemedlemmer av lokalt ansatte enn det kravene til familiegjenforening i Norge ellers tilsier.

Sikkerhetsutfordring

Helgheim forutsetter at de som kommer har gjennomgått en grundig sjekk i Kabul, og er bekymret for om sikkerheten er godt nok ivaretatt.

– Vi vet fra tidligere kaotiske situasjoner at det har fulgt med personer som er en sikkerhetsutfordring, sier Helgheim.

– Man har ikke muligheten til å sende noen tilbake til Afghanistan etter at man har hentet dem til Norge. Hvis man ikke har gjort en grundig nok sikkerhetsvurdering kan det blir veldig galt, advarer han.

Målet er at overføringsflyktningene skal raskt ut i kommunene, uttalte UDI-direktør Frode Forfang forrige uke.

Helgheim advarer mot at man forhaster seg.

– Vi ha det sånn at man bare flytter ut en masse mennesker som man ikke har kontrollert grundig på forhånd, og sjekket i hvert enkelt tilfelle at det faktisk var et behov for beskyttelse.

Identifiseringsarbeid

Norske myndigheter gjør løpende sikkerhetsvurderinger knyttet til evakueringen fra Kabul, men kan ikke kommentere en pågående operasjon, svarer Barstad.

– Norsk politi en del av den styrken som ble sendt til flyplassen i Kabul for å understøtte arbeidet som pågår der. De bistår i identifiseringsarbeidet av personer som skal evakueres til Norge og gir utlendingsfaglig og politifaglig rådgivning og vurderinger. Politiet har også en rolle med sikkerheten om bord på flyvningene, og oppgaver i forbindelse med ankomst Norge, sier Barstad til TV 2.

Hun har ikke svart på spørsmålet om det er hentet asylsøkere til Norge.

Krever at alle går på flyktningkvoten

Regjeringen har tidligere opplyst at de evakuerte har status som overføringsflyktninger, og skal inngå i årets kvote på 3000 flyktninger.

Personer som får asyl eller opphold på grunnlag av familiegjenforening må regnes inn i denne kvoten, krever Helgheim.

– Alle som kommer i denne situasjonen som blir hentet til Norge fra Afghanistan skal telle som en del av flyktningkvoten. Noe annet er helt uakseptabelt og et brudd på alt det regjeringen har sagt før, påstår Helgheim.

Utlendingsdirektoratet klarte ikke å fylle opp kvoten på 3.000 i fjor på grunn av korona, og årets kvote er derfor på 3608 flyktninger, opplyser UDI.

Ved begynnelsen av august var det innvilget opphold til 1572 flyktninger på denne kvoten.