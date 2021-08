Drepte Silje (29) og Jan-Øystein (42) – prøvde å skjule likene ved fjellet

Mandag 13. januar 2020 gikk alarmen hos politiet da 42 år gamle Jan-Øystein Ask Hilby og 29 år gamle Silje ble funnet døde i en elv ved Gullfjellet utenfor Bergen.

Begge de to ble funnet innhyllet i en presenning, liggende synlig i det som er et populært turområde.

Samme kveld ble to menn pågrepet og varetektsfengslet av politiet. De påfølgende dagene ble ytterligere tre menn pågrepet for befatning med drapene.

ETTERFORSKNING: Politiet jobber på åstedet ved hospitset i Bergen, bare to dager etter drapet 12. januar 2020. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Dette er gjerningsmennene

Mandag starter den én måned lange rettssaken etter det som etter hvert har blitt kjent som hospits-drapet i Bergen.

– Dette er en svært alvorlig sak. De to er drept på brutalt vis, og i ettertid fraktet vekk fra stedet og lempet i en elv. Det har vanskeliggjort de rettsmedisinske undersøkelsene, og det at man har prøvd å skjule bevisene er skjerpende, sier statsadvokat Benedicte Hordnes til TV 2.

Dette er de tiltalte: Mann (58) - tiltalt for drap og kroppskrenkelse. Har erkjent straffskyld for begge drapene. Tidligere straffedømt 24 ganger.





Mann (34) - tiltalt for drap. Nekter straffskyld. Jobbet som nattevakt på hospitset.





Mann (24) - tiltalt for medvirkning til drap. Nekter straffskyld.





Mann (35) - tiltalt for fjerning av bevis, kroppskrenkelse og tyveri. Erkjenner straffskyld etter tiltalen.





Mann (38) - tiltalt for fjerning av bevis. Erkjenner straffskyld etter tiltalen. N.B. Alle aldre er etter dagens dato.

Utsatt for vold timer før drapet

Selve drapene skjedde natt til søndag 12. januar 2020 mellom kl. 03.00 og 08.00, men det første sammenstøtet mellom partene skjedde allerede lørdag kveld samme helg.

Ifølge tiltalen tok 58-åringen og 35-åringen seg inn på hospitset i Møllendalsveien rundt kl. 22.00, og brøt seg inn på rommet til Hilby.

Der utsatte de ham for fysisk vold, og både dyttet, sparket og slo ham i fellesskap.

Gjerningsmennene drar så fra stedet, men 58-åringen kommer tilbake samme natt.

ETTERFORSKNING: Ifølge statsadvokaten har politiet lagt ned et enormt arbeid med å samle inn spor fra flere steder. Foto: Marit Hommedal / NTB.

Skrudde av overvåkningskamera

Den natten har han med seg en 24-åring, og sammen får de hjelp av en 34 år gammel nattevakt ved hospitset.

Sistnevnte skrur ifølge politiet av overvåkningskameraene, henter en øks og flere kniver, og låser opp døren til rom 305 der Hilby og Silje befinner seg.

Det neste som skjer at de to sistnevnte blir drept på brutalt vis, med flere knivstikk mot kropp og øksehugg i hodet. Ifølge tiltalen holder 24-åringen vakt utenfor døren, mens 58-åringen og den 34 år gamle nattevakten begår drapene inne på rommet.

Statsadvokat Hordnes sier hun ikke vil si noe om motivet for drapene, men at man vil få mer klarhet i dette under rettssaken.

– Vi vet at det har vært en konflikt, men dette er mer sammensatt enn som så. Dette er noe vi må ta under utspørringene, sier hun.

– Er det slik at alle de involverte kjente hverandre?

– Dette skjedde på et hospits, og det er et rusmiljø, sier Hordnes.

STATSADVOKAT: Aktor Benedicte Hordnes sier de involverte tilhører et rusmiljø. Foto: Marit Hommedal

Tidligere straffedømt 24 ganger

58-åringen har i etterkant av drapene erkjent straffskyld. Ifølge hans forsvarer Einar Råen er han innstilt på å gjøre opp for seg.

– Min klient tar saken meget alvorlig, samtidig som han er veldig klar på at han ønsker å ta ansvar for de handlingene han har gjort, sier Råen.

58-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i januar 2020. Mannen er mildt sagt en kjenning av politiet, ettersom han tidligere er straffedømt hele 24 ganger.

Nå risikerer han forvaring, men det mener den tiltalte 58-åringen er for strengt.

– Han ønsker å gjøre opp for seg, og vet at det innbefatter en lengre fengselsstraff som han er forberedt på å ta. Min klient er likevel av en klar oppfatning at det ikke bør være nødvendig med forvaring i dette tilfellet, sier Råen.

Nekter straffskyld

De to andre som ifølge politiet var med drapsnatten, nekter befatning med drapene.

24-åringen som skal ha holdt vakt utenfor døren, erkjenner ikke straffskyld for medvirkning til drap.

– Min klient tenker at det var en overraskelse å bli tiltalt for dette. Han tar det veldig hardt og opplever at det er tungt å ha dette hengende over seg, sier hans forsvarer Jon Anders Hasle.

– Hva tenker han om at den omfattende rettssaken nå begynner førstkommende mandag?

– Han er forberedt på hva som vil komme, i den grad det går an å forberede seg på noe slikt, men han er innstilt på å fortelle sin versjon. Han er også forberedt på at det kan komme mange utsagn han er uenig i, sier Hasle.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra advokat Erik Ulvesæter, som forsvarer den 34 år gamle nattevakten.

STENGT: Politiet sperret raskt av området rundt Osavatnet, der de to avdøde ble funnet 13. januar.Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Skjulte likene

Den påfølgende dagen etter drapene kommer en 35-åring og en 38-åring til rom 305 ved hospitset. De vasker og rydder rommet, pakker drapsofrene inn i en presenning og lemper dem ut i en bil.

35-åringen stjal i tillegg smykker, en mobiltelefon, en pc, klokker og ringer fra rommet til Hilby.

De to kjører deretter avdøde Jan-Øystein og Silje til Osavatnet ved Gullfjellet utenfor Bergen, og dumper dem i en elv.

Den påfølgende mandagen 13. januar blir avdøde funnet, og samme uken blir alle fem pågrepet.

– Det har vært en veldig stor etterforskning, og det er gjort enormt mye for å samle inn spor og digital informasjon. Det vi står igjen med nå er det sentrale som de tiltalte kan svare på i retten. Nå konsentrerer vi oss om deres forklaringer, sier statsadvokat Hordnes.

FUNNSTEDET: I dette området ved elven nær Osavatnet ble de drepte funnet. Dette bildet er fra fredag 27. august 2021. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Angrer dypt

Begge de to som kjørte avdøde til Gullfjellet og dumpet dem i elven ble tiltalt for fjerning av bevis.

Både 35-åringen og 38-åringen har erkjent straffskyld for dette, og vil forklare seg i retten.

– Dette er noe han angrer dypt på at han gjorde. Min klient tenker at han på det tidspunktet hadde dårlig impulskontroll, og ikke tenkte gjennom konsekvensene av det han gjorde, sier 38-åringens forsvarer Kjetil Ottesen.

35-åringens forsvarer, Erik Mjell, sier klienten hans gruer seg til rettssaken.

– Han kvier seg, som sikkert alle de andre også gjør. Han tar selvfølgelig ansvar for det han har gjort, sier Mjell.

DRAPSSTEDET: I dette kommunale hospitset i Bergen skjedde drapet. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Ubeskrivelig tungt for familien

Når rettssaken starter i Hordaland tingrett mandag 30. august, vil begge familiene til avdøde Jan-Øystein Ask Hilby og Silje følge saken.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik sier hele saken har vært ubeskrivelig vanskelig og tung for Hilby sine pårørende.

– Familien forventer at rettssaken vil bli svært belastende og krevende, men samtidig så er det viktig for familien å få svar på hva som har skjedd, sier hun.

– En av de hovedtiltalte har erkjent straffskyld og tilstått. Hva tenker de pårørende om det?

– Familien ønsker at de som har gjort ugjerningene tar ansvar for sine handlinger, sier Wallevik.

Bistandsadvokat Ivar Blikra representerer Silje sin familie. Han sier foreldrene hennes har gruet seg til saken lenge.

– Det siste 1,5 året har for dem vært preget av vanskelige følelser som sorg, savn og sinne. De håper saken vil gi dem svar på de mange spørsmålene de sitter med selv om det brutale drapet på Silje uansett vil være uforståelig for dem. Silje var en omsorgsfull mor, datter og søster som er dypt savnet av familien, sier Blikra på vegne av familien.