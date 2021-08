Fortsatt ingen mistenkte- vil avhøre fornærmet i dag

Politiet står fortsatt uten mistenkte etter at to personer ble skutt på Trosterud natt til onsdag. De håper å avhøre en av de skadde torsdag.

Klokken 01:15 natt til onsdag rykket politiet ut med store styrker etter flere meldinger på skudd i et boligområde på Trosterud.

På stedet fant de to unge menn med alvorlige skuddskader. En av dem er i slutten av tenårene, mens den andre er i tjueårene.

Tilstanden til de to skal være stabil, men fortsatt alvorlig.

– Vi har et håp om å få avhørt en av de fornærmede i dag. Det blir verdifullt for oss å høre hva han kan si, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2.

Hun forteller at det kun er medisinske årsaker som gjør at de to fornærmede enda ikke har forklart seg for politiet.

– Han andre må vi vente med, rett og slett fordi han er under såpass tung medisinsk behandling at det ikke lar seg gjennomføre nå, sier Metlid.

Ingen mistenkte

Politiet betrakter saken som drapsforsøk med ukjent gjerningsmann.

Etter det TV 2 forstår vet ikke politiet om de leter etter en eller flere gjerningsmenn.

– Vi kan ikke knytte dette til en konkret konflikt eller miljø. Vi har ikke spisset etterforskningen i noen retning, og holder fortsatt en bred tilnærming til saken, sier Metlid.

POLITIOPP: Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt Foto: Nico Sollie / TV 2

– Så det er fortsatt ingen mistenkte?

– Nei, men vi håper at etterforskningen som nå pågår skal gi resultater, sier Metlid.

Hun forteller at bakgrunnen for angrepet fremstår som uklar.

Henvender seg til publikum

Politiet opplyser at de er meget interessert i å komme i kontakt med alle som har vært i området. De etterlyser også bilde- og videomateriale, dersom noen sitter på dette.

– Vi oppfordrer folk som kan vite noe, eller som har hørt eller sett noe, om å kontakte oss.

– Har politiet noen formening om dette var tilfeldige ofre, eller om det fremstår som målrettet?

– Det er for tidlig å si noe om det. De som har noe med dette å gjøre, eller som vet noe. Ta kontakt med politiet, og vurder å melde dere nå, sa Metlid til TV 2 onsdag kveld.