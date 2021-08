Varslet normalt liv i september – dette sier han nå

For litt over to uker siden sa Bent Høie at vi ville kunne leve som normalt i løpet av september. Her er helseministerens vurdering dagen etter det ble satt smitterekord i Norge.

Onsdag ble det registrert 1294 nye koronasmittede personer i Norge, som er ny døgnrekord.

– Vi forventet at vi ville ha økt smitte nå. Delta-varianten er mer smittsom og det er fortsatt en stor gruppe, spesielt blant de yngre, som ikke er vaksinert, og da vil smitten spre seg, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

– Er du bekymret?

– Vi ønsker ikke at for mange skal bli smittet på for kort tid. Det er derfor vi har utsatt overgangen til trinn fire i gjenåpningen av Norge, sier Høie.

Han minner om at det fortsatt eksisterer flere råd og regler for å stanse smittespredning i det norske samfunnet.

– For eksempel gjelder meteren fortsatt i det offentlige rom. Det er viktig at vi nå følger de råd og regler som gjelder i de neste ukene framover.

Leve som normalt

10. august var helseministeren ute i VG og varslet at det ikke var lenge til vi ville kunne leve som normalt, selv om koronasmitten skulle øke.

På direkte spørsmål om når vi kan leve som normalt, svarte Høie at det er når alle har fått to doser i slutten av september, slik det lå an da.

– Da vil det være mulig å leve normalt, uten en-meters-regelen og andre innenlands-begrensninger, men hvor vi må ha økt beredskap i samfunnet vårt for nye truende virusvarianter, og hvor vi raskt må kunne innføre tiltak, smittespore og stanse spredning, sa Høie til VG.

I løpet av onsdagen registrerte Norge altså rekordmange koronasmittede i løpet av et døgn, og TV 2 har spurt Høie om hva han nå tenker om spådommen han ga for drøyt to uker siden.

– Vi mener fortsatt at vi i løpet av september sannsynligvis vil ha kommet så langt med vaksineringen at vi kan gå tilbake til en normal hverdag med økt beredskap. Men det er data som kommer til å bestemme dette, ikke dato, sier Høie.

– Vår beste vurdering

Denne uken nådde Norge en milepæl da over halvparten av befolkningen ble fullvaksinert. Høie sier vaksinetempoet vil øke framover.

– Men det er data og den faktiske situasjonen som kommer til å bestemme når vi åpner videre.

– Betyr det at gjenåpningen er utsatt?

– Nei, men det er slik at det er situasjonen som kommer til å avgjøre når vi åpner videre – det sa vi også da vi ble intervjuet av VG. Men vår beste vurdering er at når alle over 18 år har fått to doser og det har gått en uke, så er vi i en situasjon hvor vi kan åpne opp samfunnet igjen.

Ingen nye planer for nasjonale tiltak

Det meste av smitten i samfunnet nå er blant de unge. Enkelte mener at man burde begynt tidligere med vaksinering av aldersgruppen 12-15, men det avviser Høie.

– Nei, det burde vi ikke. Da hadde vi vaksinert 12-15 før de på 16 og 17 og før de over 18, og det er det ikke grunnlag for. Risikoen for å bli syk av denne smitten øker veldig med alderen, og derfor er det riktig å følge aldersgruppene nedover.

Helsemyndighetene vil om kort tid ta stilling til om de skal anbefale vaksiner til de mellom 12 og 15 år, mens vaksineringen av de mellom 16 og 17 allerede er i gang.

– Kommer det strengere tiltak eller regler nå som smitten er så høy?

– Vi har ikke noen planer om å innføre strengere regler nasjonalt. Samtidig er det slik at man i kommuner hvor det er større utbrudd må være forberedt på at det kan komme tiltak. Det handler om kommunenes kapasitet til å drive med testing og sporing, sier Høie, og fortsetter:

– Den siste vurderingen fra FHI sier at det fortsatt er lite sannsynlig at smitteutviklingen vil føre til en stor belastning på sykehusene, nettopp fordi de som har høyest risiko for å bli alvorlig syke nå er vaksinert.