T-skjortenes tid er forbi

Ei uke før Norge spille sin første hjemmekamp under Ståle Solbakken har Amnesty kommet med en ny rapport om dødsfall blant migrantarbeidere i Qatar. Konklusjonen er klar: Qatar har brutt retten til liv og de har brutt retten til anstendige arbeidsvilkår.

Nå må vi kunne forvente at NFF trapper opp arbeidet mot menneskerettighetsbrudd i Qatar.

Etter den opprivende debatten om boikott av Qatar-VM på fotballtinget, er det nå opp til NFF å vise hvordan de har tenkt til å bruke dialog for å bedre situasjonen for migrantarbeidere i Qatar.

Forslaget om boikott falt etter måneder med intens og tidvis knallhard kamp. Ledelsen i NFF gjentok gang på gang at boikott ikke var veien å gå fordi Norge da ville sette seg selv på sidelinjen. Nå ligger bevisbyrden hos dem som argumenterte mot boikott fordi de mente at dialog var et bedre virkemiddel. Om dialoglinja skal gi konkrete resultater før VM sparkes i gang begynner det virkelig å haste.

I forkant av det ekstraordinære fotballtinget gjennomførte Norges landslag flere markeringer. Disse markeringene vakte oppsikt internasjonalt og fikk også støtte fra andre fotballnasjoner. Nå er det store spørsmålet om vi får se nye markeringer nå som boikottdebatten er lagt død.

I de miljøene som kjempet for boikott er tilliten til NFF omtrent på nullpunktet. Om NFF skal ha håp om å kunne bygge opp igjen den tilliten er de nødt til å vise at markeringene for menneskerettigheter var mer enn et forsøk på å unngå et boikottvedtak. De må vise at engasjementet for migrantarbeiderne ikke renner ut i ørkensanden så fort trusselen om et boikottvedtak ikke lenger henger over hodene deres.

Timingen kunne knapt vært bedre hvis NFF-ledelsen vil vise at de faktisk tar migrantarbeidernes rettigheter på alvor. Nederland var et landslagene som fulgte opp Norges markeringer under kvalifiseringskampene i vår. Nå kommer de til Ullevaal, med flere av fotball-Europas største stjerner i troppen.

Image er viktig både for Qatar og FIFA. Det er derfor protester og markeringer faktisk kan ha effekt hvis avsenderne heter Virgil van Dijk og Erling Braut Haaland.

Det forhindrer ingen dødsfall på bakken i Qatar her og nå, men det kan bidra til å øke oppmerksomheten rundt dødsfallene og dermed øke presset på Qatar for å gjennomføre de tiltakene Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner krever.

For første gang på evigheter skal Norge spille hjemmekamp med tilskuere på tribunen. Det vil være en stor skuffelse hvis de ikke benytter anledningen til å komme med en ny, kraftig markering. Tiden for t-skjorter med generelle budskap er forbi. Nå må det kraftigere lut til. Generelle støtteerklæringer til migrantarbeidere og deres rettigheter bør erstattes med konkrete krav.

Men selv om aksjonerende superstjerner er vel og bra er ikke det alene nok. Om NFFs dialoglinje skal ha troverdighet, må de vise at de jobber aktivt med dette også når det ikke nærmer seg et ekstraordinært fotballting. Og de må kunne forklare hvordan dialogen med FIFA skal gi konkrete resultater på bakken.

Rapporten fra Amnesty bør være en gyllen mulighet. I rapporten kommer Amnesty med klare anbefalinger både til FIFA og til fotballforbund som håper å kvalifisere seg til VM i Qatar. Her kan NFF ta initiativ til å få med seg flere andre fotballforbund. Norge er ingen fotballstormakt alene, men om man får med seg flere forbund på laget vil det kunne ha effekt.

Terje Svendsen har nettopp deltatt på et digitalt besøk hos VM-arrangørene, i regi av UEFAs arbeidsgruppe for arbeidsrettigheter i Qatar. Jeg er veldig spent på hva fotballpresidenten har å melde etter det møtet.

Basert på de løftene som ble gitt på det ekstraordinære fotballtinget har Terje Svendsen og co forpliktet seg til å ta en ledende rolle i fotballens arbeid for menneskerettigheter i Qatar. Da holder det ikke lenger med ei t-skjorte i ny og ne.