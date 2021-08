Amnesty skal «pynte» Ullevaal med Qatar-budskap

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, bekrefter at de samarbeider med NFF og Oljeberget om en markering til Nederland-kampen 1. september.

– Vi har laget et banner som Oljeberget skal holde opp, og noe annet som kommer til å være tilgjengelig for de som har lyst til å bruke det på stadion.

– Hva handler det om?

– Det er litt gøy at ikke alle vet hva det er på forhånd. Men vi kommer til å gjøre det mulig for flere enn de organiserte supporterne å markere en holdning til Qatar, sier han.

NFF: - Ingen betenkeligheter

Egenæs og Amnesty kommer til å slippe inn på Ullevaal Stadion i forkant av kampen for å forberede dette.

Han er glad for at NFF har stilt seg positive til aksjonen.

– Både med tanke på smittevern og andre ting måtte dette klareres med NFF, og de har latt oss få lov til å gjøre det, sier han.

Kommunikasjonsdirektør i NFF, Gro Tvedt Anderssen, sier forbundet ikke har betenkeligheter med å la Amnesty markere på Ullevaal.

– Nei. Det opplever vi som en grei måte å gjøre det på.

- Amnesty og Oljeberget skal ha sin egen markering. Så jobber landslaget med hvordan de skal markere det på sin egen måte. Vi oppfatter det som en veldig positiv og konstruktiv måte å gjøre det på, sier hun.

Nye regler er ikke strenge nok

I en rapport gjort kjent torsdag skriver Amnesty at sju av ti dødsfall blant migrantarbeidere i Qatar mangler en troverdig forklaring. Selv om det NFF-oppnevnte Qatar-utvalget skrev at nye avsløringer kunne endre deres innstilling i boikott-spørsmålet, tror ikke Egenæs at rapporten vil rokke ved det.

– Kunnskapen om at det er grunn til å tro at mange migrantarbeidere har mistet livet på grunn av arbeidsforholdene i Qatar, er kjent. Det var selve oppsparket til supporteropprøret. Det ville være rart om dette skulle endre den grunnleggende holdningen til forbundet eller Sven Mollekleiv.

– Men det jeg tenker at dette kan gjøre, er at det er et veldig konkret område som jeg forventer at NFF vil presse på med ganske tøft inn mot FIFA, sier Egenæs.

Han opplyser at Qatar i mai 2021 innførte nye og strengere regler for jobbing i varmen.

– Men det er ikke nok, for det er fortsatt opp til arbeiderne selv å ta pauser. Misforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er så stort at det ikke er lett for en arbeider å si «nå vil jeg ikke jobbe, jeg setter meg i skyggen». Det må strengere regler til. Det handler om å innføre tiltak som er gode nok til å beskytte arbeiderne. Og når folk da likevel dør, så må man oppklare dødsårsaken. Og er det grunn til å tro at den henger sammen med jobben, så må familien som sitter hjemme få kompensasjon, så de ikke bare sitter igjen med gjelden, sier generalsekretæren i Amnesty Norge.