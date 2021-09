En bombe falt nær huset deres. Risikoen ble for stor. Familien flyktet til Norge

Som en del av TV 2s valgprosjekt har jeg møtt førstegangsvelgere med innvandrerbakgrunn.

Laila er en av «De nye i Norge», og TV 2 har møtt henne i hjemme i Bergen.

Hun er opprinnelig Palestina men er født og oppvokst i en flyktningleir i Aleppo i Syria.

Da krigen brøt ut i Syria, flyktet hun fra hjembyen. Til å begynne med, forstod hun ikke alvoret. Så kom bekymringene krypende. Familien ble stengt inne i et lite landområde, og folk fikk ikke reise. Mat var vanskelig å få tak i. Laila forteller om en usikkerhet som rådet hos dem - i løpet av få minutter kunne alt endre seg.

– Jeg begynte å bli skikkelig redd da en bombe falt nærheten av huset vårt. Da skjønte jeg at dette var alvor, sier Qatma til TV 2.

Risikoen for å bli drept i krigen ble etter hvert så stor at familien bestemte seg for å flykte. Etter en lang reise kom familien til Norge i 2014.

– Det å være i et trygt og fritt land uten å høre lyder av bomber føltes kjempegodt. Jeg kan ikke beskrive denne følelsen med ord, sier hun.

Etter å ha vært statsløs hele livet og bodd i Norge i fire år, søkte Laila norsk statsborgerskap. Så kom det positive svaret fra politiet, og i 2018 fikk hun det norske passet.

– Da jeg holdt passet i hendene mine, var jeg utrolig glad. For første gang i livet følte jeg tryggheten og friheten jeg har lengtet etter i mange år, sier hun.

Fikk stemmeretten i 2018

Det norske statsborgerskapet har også gitt stemmerett til den 39 år gammel kvinnen.

Siden hun var en palestinsk flyktning i Syria, hadde hun ikke statsborgerskap. Derfor har hun aldri stemt ved valg tidligere.

Er du spent?

–Ja. kjempespent, sier hun til TV 2 som blir med mens hun går inn i valglokalet i Arna i Bergen.

TV 2 ble med Laila da hun brukte stemmeretten i Øyrane torg i Arna. Foto: Sorosh Sadat/TV2

– Når man vet at stemmen kan gjøre en forskjell, da er det enda viktigere å bruke stemmeretten, legger hun til.

– Valget var ikke ekte i Syria

Til TV 2 forteller Laila om kontrasten mellom Norge og Syria når det gjelder valg. Hun forteller at flere valgte å ikke stemme ved valg i Syria.

En av to i Syria har vært på flukt siden 2011, men et nytt val ble holdt i mai. Bashar al-Assad er «gjenvalgt» med 95 prosent av stemmene. Foto: Omar Sanadiki

– Hvert fjerde år hadde vi valg, men det var bare tull og tøys. Det var bare et parti som bestemte alt, og at folk var redde for å snakke om politikk. Resultat var garantert, og det var 99.99 prosent Basar Asad sitt parti, sier hun og legger til:

–Valget har blitt verre etter krigen.

I Norge har hun tillit til myndighetene. Ifølge henne er norske politikere veldig ærlige og at de har et klart program.

Men Laila understreker at førstegangsvelgere med innvandrerbakgrunn mangler informasjon om valg og partier.

– Jeg har et ønske fra politikerne i Norge og det er at de tilbyr mer informasjon til de nye i Norge, sier hun.

45 300 nye velgere

I år er det 45 300 nye velgere innvandrerbakgrunn. Det er over 12 tusen flere enn ved forrige Stortingsvalg, ifølge Statistisk sentralbyrå.

TV 2 har møtt flere førstegangsvelgere med innvandrerbakgrunn. Flere av dem sier de ikke vet nok om norsk politikk og at de derfor velger å ikke stemme.

Der og Papillion Bergen arrangerte møtet. Foto: Aysun Yazici /TV2

På Litteraturhuset i Bergen ble det holdt et informasjonsmøte for de nye velgerne. Representanter fra de politiske partiene forklarte valgprogrammene sine.

Der stilte TV 2 følgende spørsmål til partiene:

Noen førstegangsvelgere med innvandrerbakgrunn sier at det er vanskelig å forstå norsk politikk og at det er forvirrende. Synes dere at dere har jobbet nok for å få stemme fra førstegangsvelgere som ikke vet systemet godt?

Mange av svarene fra partiene lød slik:

SV: Om jeg synes vi har gjort nok. Nei. Jeg synes at vi kunne gjort utrolig mye mer.

MDG: Vi har definitivt ikke gjort nok, det må jeg være helt ærlig på. Vi må skjerpe oss før neste valg…. valglistene må være mer representative. Det lover jeg at vi må jobbe mer med dette neste valg.

Partiene har ikke gjort nok

Osama Shaheen er redaktør og grunnlegger av det arabisk-norske tidsskriftet DER.

Shaheen er 31 år gammel og skal stemme for første gang i Norge. Foto: Sorosh Sadat /TV2

Han sier at førstegangsvelgere med innvandrerbakgrunn ikke har fått nok informasjon før valget.

– Folk som skal stemme for første gang eller de som ikke har norsk som morsmål, har ikke fått den nødvendige informasjonen de trenger. Vi synes at de politiske partiene har ikke gjort nok, sier han til TV 2.



Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.