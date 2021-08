– Der og da tenkte jeg: «Dette blir min siste dag»

I mai i år begynte USA og Nato sin tilbaketrekning fra Afghanistan etter nesten 20 år. På litt over en uke tok Taliban kontroll over den ene byen etter den andre. Til slutt inntok de hovedstaden Kabul.

Denne høsten er den første siden 2001 der Forsvarets Kystjegerkommando ikke har operatører i Afghanistan. Troppsjef Robert synes utviklingen i landet er trist å følge med på.

– Det er jo det verst tenkelige man kunne sett for seg etter 20 år med innsats. Det er bare tragisk, sier han i en ny episode av TV 2-serien «Ekte».

Truffet av granat

Selv har Robert kjent krigen på kroppen. 2. mai 2010 ble han og 15 andre norske soldater tatt i et bakholdsangrep i Afghanistan.

– Hva skjedde den dagen du ble skadet?

– I et bakholdsangrep er det fienden som velger sted og tidspunkt, og har et overtak allerede fra starten. Vi kjørte biler, og så begynte engasjering. Det var en lengre stridshandling, lengre skuddveksling, mellom oss og fienden, forteller han.

BLE TRUFFET: Robert etter han ble truffet av splinter fra en granat. Foto: Privat

– På et tidspunkt måtte jeg ut av bilen, og da skjøt jeg tilbake. Og da kom det en granat ikke så langt unna, og jeg ble truffet av noen splinter i leggen.

Da fienden var i overtall og hadde en overlegen posisjon, og det var mange sårede blant de norske operatørene, fikk Robert følelsen av at dette skulle bli hans siste dag.

– Det som var spesielt der, var at man følte at det ikke kom til å gå bra. Jeg tenkte: «Nå kommer jeg ikke til å se mamma og pappa igjen.» Det var tungt, sier han, og fortsetter:

– Vi fortsatte å kjempe, og til slutt klarte vi å komme oss ut derfra, men det var veldig mange sårede i den hendelsen.

Se hele episoden av «Ekte» her:

Mistet fire kolleger

Kampene blir omtalt som de hardeste norske soldater har deltatt i siden andre verdenskrig. Ni av de 16 soldatene ble skadet.

Få uker senere ble en bil med fire norske soldater rammet av en veibombe. Trond André Bolle, Andreas Eldjarn, Simen Tokle og Christian Lian ble drept i angrepet.

MINNEVEGG: Robert sier minneveggen med bilde av de fire kollegene som mistet livet i 2010 betyr mye for Kystjegerkommandoen. Foto: Vegard Bergheim/Screen Story

– Hva har det gjort med deg og dine kolleger å ha vært i Afghanistan?

– Det er ikke noe enten eller, heller både og. For min del har jeg hatt mine beste opplevelser i Afghanistan. Jeg har også hatt mine verste opplevelser i Afghanistan. Når alt kommer til alt, er jeg nok styrket fra det, sier han.

Forsvaret har ingen egen vilje når det gjelder hvor de skal være eller hvor store de skal være. Robert og kollegenes skjebner ligger derfor i hendene på politikerne - og velgerne.

– Den enkle måten å tenke på det, er å si at det er bare jobben min, og jeg står ikke til ansvar for hva politikerne avgjør, men jeg drar dit de ber meg om. Den andre måten å se det på, er at jeg er ansvarlig for hva jeg velger å bruke mine ferdigheter, kroppen min og tankene mine til, sier han.

De nye truslene

Sjef for Kystjegerkommandoen, Sten Richard Larsen, forteller at avdelingen nå har fått nye fokusområder etter årene i Afghanistan.

SJEF: Larsen har vært sjefen for Kystjegerkommandoen i ett år. Foto: Vegard Bergheim/Screen Story

– Vi ser en ganske kraftig økt militær aktivitet i våre nærområder fra Russland. Sammen med våre allierte i Nato har vi også større tilstedeværelse og høyere operasjonstempo i nordområdene for å ha god oversikt over hva som skjer og vise tilstedeværelse, sier han.

Frem til nylig har Afghanistan-operasjoner vært i fokus for avdelingen, men nå har de vendt blikket hjemover og nordover.

ØVELSE: Kystjeger på øvelse, hvor det viktigste er å holde seg skjult og å innhente informasjon. Foto: Anders Hereid/Screen Story

– Vi har endret oss og startet en ganske grundig og god utvikling for å imøtekomme de nye truslene her oppe, og være mer relevante for de politiske beslutningene, sier han.