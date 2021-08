Hattrick-Moi: – Nå har jeg gjort det vanskelig for sjefen

Etter å ha varmet benken i to Premier League-kamper på rad, fikk Mohamed Elyounoussi endelig sjansen til å vise seg fram i ligacupen onsdag kveld.

Den sjansen tok han meget godt vare på: Moi scoret tre og hadde to målgivende pasninger da Southampton knuste Newport Town 8-0 på bortebane.

Og selv om motstanderen ikke akkurat holdt topp kvalitet og til daglig spiller i League Two - er det vanskelig å kimse av fem målpoeng.

MATCHBALLEN: Etter karrierens sjuende hattrick ble ballen med på lagbussen til Southampton. Foto: Mohamed Elyounoussi

– Newport er vel ikke det beste laget, men både Leicester og Tottenham har vært der de siste par årene og fått store problemer (Leicester ble slått ut av FA-cupen og Tottenham måtte ut i omkamp), sier Elyounoussi.

– De har god statistikk mot Premier League-lag, så vi visste at vi måtte være profesjonelle og gjøre en god jobb. For egen del var dette første offisielle kamp for sesongen. Det var en mulighet jeg måtte ta vare på, og jeg tror ikke jeg kunne spilt en mye bedre kamp. Jeg er veldig fornøyd.

Ballen fikk eget sete

Etter kampen sørget han for å sikre seg matchballen og få den signert av alle lagkameratene. «You beat me bro», er hilsenen fra tomålsscorer Armando Broja.

Elyounoussi sto med to scoringer da han ble flyttet ned på sentral midtbane på slutten av kampen.

– Men jeg var veldig sulten på hattrick. Så jeg gjorde jobben defensivt, og hver gang vi var i angrep, spurtet jeg fram og ville ha ballen. Den tredje scoringen min ble faktisk siste spark på ballen, sier han.

* Her kan du se alle målene til Moi og Southampton.

– Og da ble ballen med hjem?

– Ja, ja. Selvfølgelig. Den har jeg her hjemme, signert av alle. Jeg tenkte på det i går kveld, jeg tror kanskje dette var hattrick nummer åtte i seniorkarrieren, sier Moi.

Hattrick for alle klubber

TV 2s opptelling via transfermarkt viser sju hattrick:

* For Sarpsborg 08 mot HamKam i Adeccoligaen 2012.

* For Molde to ganger, mot Brann i 2014 og Sandefjord i 2015.

* For Basel mot Lugano i 2017.

* For Norge mot San Marino i 2017.

* For Celtic mot Motherwell i 2020.

* For Southampton mot Newport i 2021.

ETT AV SJU HATTRICK: Mot Brann i 2014. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Uansett hvilket klubblag jeg spiller for, skal jeg ta med meg en hattrickball hjem. Det var deilig å åpne målkontoen for Southampton også for første gang i offisiell kamp.

– Hvor har du gjort av hattrickballene?

– Noen er hjemme i Sarpsborg, noen i Oslo og noen på et lager. Det er baller overalt, flirer Moi.

Ønsker å bli værende

Nå håper han at manager Ralph Hasenhüttl også gir ham sjansen i Premier League framover. Første mulighet er til helga, borte mot Newcastle.

SJEFEN: Ralph Hasenhüttl. Foto: Andrew Matthews

Selv om Elyounoussi kan ende med å flytte på seg før overgangsvinduet stenger 1. september, er hovedprioriteten nå å bli værende.

– Jeg la merke til at manageren gikk ut og lovet meg spilletid, så vi får se. Det er fortsatt stor interesse der ute, kanskje enda mer nå. Jeg har fortsatt noen dager igjen å tenke over det. Signalene fra klubben har hele tida vært gode, fra sportssjefen og så videre. Men Hasenhüttl er sjefen. Jeg har i hvert fall gjort det vanskelig for ham å holde meg på sidelinja uten å bruke meg, sier Elyounoussi, og legger til:

– Det frister mest å være her og kjempe om plassen i Southampton, selv om jeg har gode muligheter for å spille fast andre steder. Nå kan jeg slå nedenfra, og gjøre det tøft for sjefen å se bort fra meg.

Elyounoussi er også med i landslagstroppen Ståle Solbakken tok ut til kampene mot Nederland, Latvia og Gibraltar.

Sånn sett var det viktig å få 90 minutter med kamptrening onsdag kveld.

– Det tror jeg Ståle er fornøyd med, og det trengte jeg. Fysisk er formen bra, men jeg trenger kamptrening. Jeg håper selvfølgelig at dette var begynnelsen på noe stort, og at jeg kan bygge videre på det jeg har startet på. Jeg går i hvert fall inn til samling med selvtillit, sier han.