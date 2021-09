Johannes (20) bor i utslitt studentbolig fra 1969: – Var ikke forberedt på dette

– Da jeg søkte, fikk jeg en melding om at det kom til å se litt ut som en gammel hytte. Det var vel ikke helt dette her jeg så for meg.

Se studentboligens tilstand i videovinduet øverst i saken.

Johannes (20) flyttet for noen uker siden fra Elverum til Bergen for å studere. Han var ikke forberedt på synet som møtte han da han overtok sin nye studentbolig på Fantoft.

– Hadde ikke blitt her i tre år

Leiligheten Johannes flyttet inn i ble bygget i 1969. Siden den gang har lite blitt gjort med bygget og leilighetene. Bare det aller mest nødvendige er blitt oppgradert.

SKUFFET: Johannes er skuffet over standarden på studentboligen han fikk. Lite er blitt gjort for å heve standarden til moderne tider. Gleden over å invitere venner med hjem på en hjemmelaget middag er helt borte. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Trepaneler dekker alle vegger og det ligger eldre linoleumsgulv i alle rom. Rørene under kjøkkenvasken er rustet og på badet er det lekkasjer i dusjen. Luftventilene er dekket med sort støv.

– Jeg hadde ikke kunnet bli her i tre år. Det har noe å si for studiehverdagen. Når man studerer må man kunne trekke seg tilbake til et hjem hvor man føler det er mulig å slappe av.

Sammen eier og drifter studentboligene i Bergen. Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, sier de selv ikke er fornøyde med standarden på boligene som står igjen fra 1969.

– Jeg er helt enig med han. Dette er ikke en standard vi ønsker. Det er ikke slik det skal være.

Trenger økte tilskudd

– Dette er dessverre realiteten når vi ikke får tilskudd til oppgradering. Det tar lenger tid. Vi er faktisk nødt å ha kapital. Men selv om det koster oss mye økonomisk, så er dette grep vi er nødt å ta for å kunne holde på studentene, sier Lunde.

PENGEMANGEL: Studentsamskipnaden i Bergen, Sammen, trenger mer penger til oppussing av studentboliger. Nå ønsker styrelederen en endring fra statens side. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Med dagens ordning mottar studentsamskipnadene støtte fra staten ved bygging av nye studentboliger eller for å restaurere boliger som skal omgjøres til studentboliger, for eksempel gamle bolighus. Samskipnadene mottar derimot ingenting i støtte for å restaurere de som allerede står oppført.

Sammen begynte for et par år siden en storstilt restaurering av sine studentboliger på Fantoft i Bergen. Dette har kostet samskipnaden over 800 millioner kroner. Bygget Johannes bor i er det eneste som ikke er oppgradert enda.

– Tilbake til 60-tallet

Vi følger studenten og styreleder gjennom flere etasjer i blokken. De tykke murveggene er dekket med farger for å prøve å live opp, trappene knirker og bortover gangene ligger leilighet etter leilighet side om side i en mørk gang.

Lunde trekker frem et nøkkelkort for å åpne den eneste leiligheten som står tom.

– Nå er vi tilbake på 60-tallet, det er ingen hemmelighet det, sier hun i det døren åpnes.

ENKEL HYBEL: Slik ser en leilighet tilpasset for en person ut i de eldre byggene på Fantoft studentboliger. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Her er en vanlig leilighet til en person. Her ser man virkelig hva standarden er. Kjøkkenet har en enkel benkeplate med en kokeplate, men det er ikke muligheter å steke noe.

Dyrere for studentene

Når boligene nå må oppgraderes, blir det til slutt studentene som sitter igjen med en god del av regningen.

Ifølge tall fra Husbanken som er utarbeidet på oppdrag fra Samskipnadsrådet, er det planlagt oppgradering på 5549 hybelenheter fordelt på 73 ulike prosjekter frem til 2030.

En hybelenhet tilsvarer rom for en person. En leilighet med plass til to personer, slik som leiligheten til Johannes, regnes som to hybelenheter.

Samskipnadene må i dag finansiere all rehabilitering med egenkapital og opptak av lån. Dette medfører at husleien ofte blir enda dyrere for studenter, som allerede har en trang økonomi.

– Vi ønsker at det skal komme en ordning for oppgradering av studentboliger, som er av så gammel standard som det som står igjen her på Fantoft. Vi snakker ikke om å oppgradere boliger som nettopp er bygget, det er snakk om boliger med standard fra 60- og 70-tallet, sier Lunde.

– Vi må prioritere

Styrelederen får langt på vei støtte fra Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Silje Hjemdal.

– Vi må evne å ha to tanker i hodet på en gang når det gjelder studentboliger. Det handler om hvordan vi prioriterer studentboligene våre, men det handler også om hvor mye penger vi er villige til å bruke på slike prosjekter.

VIL HA ENDRING: Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet støtter styrelederen i at noe må gjøres med tildelingen av midler på studentboliger slik at flere blir oppgraderte. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hun er fornøyd med at regjeringen har bygget flere studentboliger, men ønsker nå at diskusjonen skal løftes om rehabilitering av allerede eksisterende boliger.

– Dette er et velferdsgode. Det er noe studentene etterspør, så da må vi ta en diskusjon på hvordan vi kan bevare og oppgradere de boligene vi allerede har bygget tidligere.

Også leder i Norsk Studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, er enig med både Hjemdal og Lunde. Hun mener partiene på Stortinget nå må ta ansvar.

– Vi forventer at partiene tar grep og sikrer studentene gode studentboliger. Det at samskipnadene må selge eller rive gamle boliger, istedenfor å få tilskudd til å oppgradere dem må ta slutt. Det må bygges nye studentboliger, i et stort antall, og vi må oppgradere de gamle vi allerede har, sier hun i en pressemelding til TV 2.

Ordner seg til slutt

For Johannes vil det til slutt løse seg. Om bare noen måneder flytter han inn i naboblokken som for tiden oppgraderes. Der løftes nå standarden fra 1969 til 2021.

FRA 1969 TIL 2021: Om bare noen måneder kan Johannes flytte inn i naboblokken. Der er alt innvendig revet og standarden skal løftes til 2021-nivå. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Og det første han skal gjøre i sin nye leilighet er å invitere studiekamerater på besøk. Det er noe han ikke har turt å gjøre enda.

– Akkurat nå så har jeg ikke hatt noe særlig lyst til å invitere folk på besøk. Man har egentlig ikke lyst å vise frem hvor man bor.

– Skjemmes du over situasjonen?

– Ja, kanskje litt.