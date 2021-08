Stor økning i smitten blant unge: – All grunn til å ta dette alvorlig

To dager på rad er det satt nye smitterekorder i Norge, og det er nå barn og unge som driver smitten framover: – Risikoen for smitte blant barn og unge er kraftig underkommunisert.

ALVOLRIG: Smitten drives nå fram av barn og unge. Professor i barnemedisin, Ola Didrik Saugstad, mener vi nå må ta på alvor at korona også kan være alvorlig for barn. Foto: NTB/ TV 2

Dette sier lege og professor i barnemedisin Ola Didrik Saugstad til TV 2.

Torsdagens smitterekord på 1294 nye koronasmittede varte bare i 24 timer. Natt til fredag ble det nemlig registrert 1415 nye smittetilfeller. Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, er tydelig på at det er barn og unge som nå driver smitten videre.

Folkehelseinstituttet (FHI) har under hele pandemien vært tydelige på at barn og unge sjelden blir alvorlig syke av koronaviruset.

– FHI har tonet ned risikoen

Men lege og professor i barnemedisin, Ola Didrik Saugstad, mener at FHI under hele pandemien har kraftig underkommunisert risikoen for smitte blant barn og unge.

– Det er riktig at det er sjelden at barn og unge sjelden får alvorlige symptom av covid-19. Men når rundt en av 1000 barn får alvorlige ettersykdommer etter å ha blitt smittet, så er det ganske betydelig i barnesykdomsperspektiv, sier Saugstad.

Han reagerer på at det så tydelig blir kommunisert at viruset ikke er farlig for barn og unge.

– Det er all grunn til å ta dette alvorlig. Jeg mener at allerede de første rapportene vi fikk fra Kina, for over ett år siden, viste at viruset kan være alvorlig også for barn. Men jeg føler det er blitt politikk fra FHI, som veldig tydelig har tonet ned risikoen for barn – og nå kan de kanskje ikke gå tilbake på det, sier Saugstad.

Forventer flere innlagte

FHIs ferske ukerapport viser at antallet nye sykehusinnleggelser er økende. Av alle nye innleggelser de siste fire ukene var seks prosent av dem barn i alderen 0 til 17 år.

Helseforetaket Vestre Viken er de som har flest innlagte pasienter med covid-19 nå, men fagdirektør Ulrich Spreng opplyser at ingen av dem er barn eller unge.

– De vi har innlagt nå på grunn av covid-19 er i flere aldersgrupper, halvparten er over 65 år. Men når smittetallene nå går kraftig opp, og smitten drives framover av barn og unge, er det klart vi følger godt med, sier Spreng.

Med rekordhøye smittetall torsdag, forventer fagdirektøren at vi kommer til å se en økning i innleggelsestallene om kort tid.

– Vi er nå i en fase av pandemien der vi må følge nøye med. Vi får mer informasjon for hver dag. Og snart får vi svaret på hva 1200 nye koronasmittede i døgnet vil bety for sykehusinnleggelsene, sier Spreng.

Rekordmange innlagte barn

Nylig ble det satt ny rekord i USA i antall innlagte barn med korona, og amerikanske helsemyndigheter er bekymret for at det kan bli verre framover.

– Viruset raser nå hos alle de uvaksinerte barna. Da vaksinen ikke er godkjent for barn under 12 år, de er derfor lette mål, sier professor i medisin Jonathan Reiner til CNN.

USA er i full gang med å vaksinere barn. Til nå er 12 millioner amerikanske ungdommer, i alderen 12–17 år, vaksinert med første dose og 9 millioner med andre dose av denne vaksinen.

Helsemyndighetene her til lands har bestemt at 16- og 17-åringer skal få tilbud om koronavaksine. Mens FHI nå jobber med en vurdering om man også skal vaksinere barn mellom 12 og 16 år.

– Anbefalingen vår vil bli sendt regjeringen om ganske kort tid, da er det opp til regjeringen å ta stilling til den, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Bukholm sier at FHIs anbefaling vil si noe om vurderingen av hvilken nytte barna vil ha av vaksinen, opp mot risikoen for et alvorlig sykdomsforløp ved smitte.

– Vektingen er vanskelig og kunnskapsgrunnlaget er fremdeles ganske skjørt og lite. I tillegg er det også vurdering av hvilken samfunnseffekt vi vil få av å vaksinere barn, sier Bukholm.

– Uforsvarlig

Mange foreldre lurer på om det er riktig å sende barna på skolen og i barnehagen, når det er så mye smitte blant de unge.

Barnelege Bodil Håheim mener det er uforsvarlig at skolene er på grønt nivå når smitten er så høy som nå.

– Jeg mener at det er uforsvarlig. Vi har et mer smittsomt virus, som gjør flere barn syke. Det er også større smittespredning i den aldersgruppen. Og så sender vi dem likevel på en skole som i praksis ikke har smittevern, sier Håheim.