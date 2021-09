Thomas (23) ventet to måneder på å få PlayStation reparert – da den endelig kom, var det ett stort problem

Mot slutten av fjoråret kom PlayStation 5 ut, men kun en brøkdel av de som ønsker seg konsollen har fått et eksemplar. Årsaken er produksjonsproblemer.

En av de som ønsket seg konsollen var Thomas Meyer, og i mai hadde han endelig lykken med seg.

– Jeg hadde egentlig veldig flaks. Jeg visste at markedsprisen for en PlayStation lå på rundt fem-seks tusen, men at det var nesten umulig å få en til den prisen. Da fant jeg en på Finn som var lagt ut for åtte tusen, som jeg spurte om det var mulig å få for sju. Det var det, forteller Meyer.

Ødelagt i tordenvær

Gleden skulle imidlertid være kortvarig for 23-åringen. Da han kom hjem fra en ukes hyttetur i juni, fungerte ikke konsollen lenger. Trolig hadde den blitt skadet i tordenvær.

– Da jeg kom tilbake, ville den ikke skru seg på igjen. Man kunne ikke se noe skade, men den ville ikke skru seg på, forteller Meyer.

Han ringte til support og forklarte problemet.

– De ville se på den, og sa det ville ta opptil fem arbeidsdager å fikse. Da det tok litt lengre tid, tenkte jeg at fikk gi dem litt ekstra.

Etter nesten to måneder, begynte han å bli utålmodig.

– Jeg tenkte at jeg måtte finne ut hva som skjer. De sa at de hadde prøvd å levere den til meg, men at jeg ikke hadde vært hjemme. Jeg hadde ikke fått noe beskjed verken på e-post eller telefon om at de skulle levere den til meg.

Kom tilbake i deler

Meyer forteller at han etter dette begynte å ringe PlayStation oftere. For å komme gjennom til kundeservice måtte han ofte vente opp mot en time. Der fikk han bare beskjed om at han måtte vente litt til. Da ba han om å snakke med de som hadde ansvaret for reparasjonen.

– Jeg fikk beskjed om at det ikke gikk, fordi de verken har e-post eller telefonnummer. Jeg spurte om å få snakke med en leder, men da fikk jeg beskjed om at det ville gjøre at det tok lenger tid å få den tilbake. Det syntes jeg hørtes ut som en trussel. Jeg fortsatte å mase, og ble litt hardere i måten jeg gjorde det på, og da virket det som de etter hvert tok meg litt seriøst, sier han.

Etter hvert fikk han endelig beskjed om at han kunne hente konsollen, som skulle være ferdig reparert. Fornøyd gikk han og hentet pakken, men igjen var gleden kortvarig.

– Jeg hentet den og åpnet den, og så at den var godt pakket inn. Da jeg løftet den ut så jeg at dekslet på begge sider var løst, men tenkte det kanskje var slik for å unngå skader. Etter hvert skjønte jeg at den var ødelagt. Da jeg forsøkte å montere dekslet, så jeg at det ikke gikk fordi det var for mye skade. Det var skade flere steder på maskinen, forteller han oppgitt.

SKADET: Da PlayStation kom tilbake var den i deler, med flere synlige skader. Foto: Privat

Forsøkt å få kontakt i flere uker

Meyer forsøkte å få kontakt med en «supervisor» hos PlayStations kundeservice i nesten to uker. Han forteller at han ble lovet dette fire ganger.



PlayStation sier at de har forsøkt å ringe, men at de kommer rett på svarer, noe Meyer synes høres rart ut.

– Jeg har vært tilgjengelig hele tiden, sier han.

Tirsdag fikk han endelig svar. PlayStation beklager overfor Meyer og takker ham for tålmodigheten. De skriver at de ikke har noen forklaring på hvorfor han ikke fikk beskjed om at pakken hadde blitt forsøkt levert.

Selskapet skriver at de skal sende Meyer en ny, fungerende PlayStation så fort som mulig.

– Det er et svar i det minste, selv om jeg synes det er uklart og at de ikke tar nok ansvar for det som har skjedd. De prøver å skylde på telefonen min, og det synes jeg er dårlig. Jeg kom også med en ydmyk forespørsel om en kompensasjon, men det ser det ikke ut til at de er enige i, sier Meyer.

Hvorfor han fikk tilsendt en ødelagt konsoll, har Meyer fremdeles ikke fått svar på.

Nordisk Film, som distribuerer PlayStation i Norge, ønsker ikke å uttale seg i saken.