Norge har ikke avsluttet evakueringen fra Kabul

Det bekrefter Utenriksdepartementet (UD) torsdag ettermiddag.

Tidligere torsdag sendte UD ut en advarsel til norske borgere i Kabul, da de hadde mottatt troverdig informasjon om økt fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul.

De ber derfor nordmenn som befinner seg på flyplassen om å komme seg bort.

I likhet med flere andre land går Norge nå ut med en advarsel til borgere som befinner seg på flyplassen i Kabul i Afghanistan.

Fare for terrorangrep

Til TV 2 opplyser UD like etter klokken 11.30 at følgende melding akkurat hadde gått ut til de som er registrert der ifølge Reiseregistrering.no.

«UD har mottatt troverdig informasjon om økt fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppfordrer mottakere av denne meldingen til å bevege seg bort fra flyplassen og til et tryggere sted, med mindre du får annen beskjed i direkte kontakt med norske myndigheter. Dersom du befinner deg et annet sted enn på flyplassen bes du om ikke å bevege deg mot flyplassen og avvente ny beskjed.»

Ved Forsvarets operative hovedkvarter får NTB bekreftet at de støtter UD i evakueringsprosessen ved flyplassen.

– Jeg bekrefter at det ble mottatt en terrortrussel i går ettermiddag/kveld. De norske og allierte har pågående arbeid med å kartlegge hvor denne trusselen kommer fra, og det er iverksatt arbeid for å tilpasse seg denne endrede situasjonen, sier talsmann, oberstløytnant Ivar Moen, ved FOH til NTB.

Han overlater til UD å kommentere hvilke konsekvenser trusselsituasjonen har for det pågående evakueringsarbeidet.

Flere land advarer

Som følge av advarsler om nært forestående terrorangrep ved flyplassen i Kabul har flere nasjoner det siste døgnet gått ut med advarsler til de av deres borgere som befinner seg på flyplassen i Kabul. Blant dem er USA, Storbritannia og Australia.

Den britiske statssekretæren for de væpnede styrker, James Heappey, sa torsdag til BBC at de har «svært, svært troverdig» informasjon om et nært forestående angrep ved flyplassen.

Tusener av mennesker har stimlet sammen ved flyplassen i håp om å få komme ut av landet. Heappey erkjenner at folk er desperate etter å reise og derfor tar sjansen, men at advarslene de har, er svært troverdige.

Onsdag sendte det britiske utenriksdepartementet ut et oppdatert reiseråd der det het at det er vedvarende og høy fare for terrorangrep, og at folk ikke burde dra ut til flyplassen.

– Dersom du er i nærheten av flyplassen, trekk deg unna til et trygt sted og vent på råd, heter det i reiserådet.

De sier også at kjøreturen ut til flyplassen er svært farlig, og viser til meldinger om at folk er blitt mishandlet på vei til flyplassen.

Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen har dessuten uttalt at det ikke lenger er trygt å fly til og fra Kabul.

Frykt for selvmordsangrep

Ifølge The Guardian er det særlig frykt for et mulig selvmordsangrep fra en IS-gruppe som er en fiende av Taliban.

Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa søndag at gruppen utgjør en reell, akutt og vedvarende fare.

Onsdag utstedte også USAs utenriksdepartement en advarsel. Amerikanske borgere som befinner seg ved portene inn til flyplassen, bes forlate området umiddelbart.

De blir også bedt om å la være å dra til flyplassen, med mindre de får direkte beskjed om noe annet fra amerikanske tjenestemenn.

Også Australia sier det er en pågående risiko for terrorangrep, og ber folk forflytte seg til et tryggere sted inntil de får annen beskjed.

90.000 evakuert

Tusener av mennesker står stadig tett sammenpakket utenfor flyplassen i håp om å kunne reise med en av de stadig færre flygningene ut av Afghanistan. Hittil er nesten 90.000 amerikanere og utlendinger evakuert siden Taliban inntok Kabul.

Polen og Belgia avslutter nå sine evakueringer, og Frankrike stanser sin luftbro fredag kveld fordi de ikke lenger vil være i stand til å evakuere noen, ifølge statsminister Jean Castex.

EU og flere land, blant dem Norge, har bedt USA fortsette å sikre flyplassen etter fristen 31. august, men president Joe Biden står fast ved at han vil respektere fristen.

IS angriper menneskemengder

IS er ansvarlig for noen av de verste terrorangrepene både i Afghanistan og Pakistan de siste årene. Sivile er massakrert i store bombeangrep mot mål der mange mennesker er samlet, som ved moskeer, templer, på offentlige plasser og på sykehus.

Det er spesielt sjiamuslimer, som IS mener er kjettere, som har vært mål for angrepene.

Både Taliban og IS er militante sunnimuslimer, men de er likevel rivaler og kjemper mot hverandre.

Taliban har lovet en mer forsonlig versjon av sitt styre enn det de oppviste sist de styrte landet, men de fleste har liten tro på det og frykter at det blir like ille.

Kaos og flere drept

De store menneskemengdene som har beleiret flyplassen, har ført til kaos og uro siden evakueringen startet, mens flere tusen amerikanske soldater sliter med å vokte muren og portene.

Noen av dem som venter i menneskemengden, har utenlandske pass, visum eller oppholdstillatelser i andre land, men mange har det ikke. Minst åtte mennesker har mistet livet i kaoset.

Trass i kaoset nekter Taliban å forlenge fristen neste tirsdag, som de kaller en rød linje.

Onsdag begynte Tyrkia å trekke ut sine soldater, noe som tyder på at de har gitt opp forhandlinger med Taliban om å fortsette å sikre flyplassen militært etter at USA har trukket ut sine styrker.

(NTB)