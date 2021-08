Supportergruppering vil boikotte landskampene

Bare 7000 tilskuere slipper inn mot Nederland på Ullevaal neste onsdag, men stemningen på landslagsarenaen kan bli enda dårligere enn det tilskuerantallet antyder.

Norsk Supporterallianse – interesseorganisasjonen til norske supporterklubber – har nemlig bestemt seg for å boikotte kampen.

– I kjølvannet av Qatar-saken mener vi i NSA-styret og i Landslagsgruppa at vi fortsatt ikke skal delta i dette mesterskapet. NSA vil derfor ikke ha et eget felt på Ullevaal til disse kvalifiseringskampene, skriver NSA på Twitter.

Overfor TV 2 forklarer ressursperson i NSA, Bjørnar Posse Sandboe, årsaken til at de ikke vil stille med eget felt:

– Etter boikottsaken så synes vi ikke det var naturlig å gå inn å promotere billetter. Vi sa vel aldri at vi skulle boikotte selve kvalifiseringen, men slik ting utviklet seg, så var det ikke noe man hadde lyst til, sier Posse Sandboe.

Det var i juni at nesten 500 delegater fra norsk fotball stemte nei til at Norge skulle boikotte fotball-VM i Qatar. Norsk Supporterallianse var blant dem som ønsket en boikott.

– Det har jo vært en litt steile fronter mellom disse partene, så derfor tror jeg det er vanskelig å se for seg at vi helhjertet skulle gått inn og laget mye liv på Ullevaal i disse kvalifiseringskampene, sier Posse Sandboe.



I Norges Fotballforbund viser man forståelse for NSAs beslutning.

– Norske supportere har satt et prisverdig søkelys på menneskerettighetene i Qatar. Det har bidratt til en viktig debatt, ikke bare her i Norge, men også i andre land. Vi vet at det er mange kritiske stemmer ute i Europa, og når de ikke har fått det slik de ønsker med tanke på en boikott, så er det ikke uventet at de ikke ønsker å stille på Ullevaal i kvalifiseringskampene. Selv om et stort flertall stemte nei til boikott, var det enstemmig vedtatt at vi skal jobbe videre med å sette sterkt press og da må vi ønske velkommen ulike måter å sette et slikt press på, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Anderssen til TV 2.

Oljeberget vil stille

Selv om NSA ikke vil stille på skjebnekampen mot Nederland, vil det trolig likevel bli syngende supportere på Ullevaal.

Oljeberget Supporterklubb, landslagets egen supporterklubb, vil være til stede.

– Vi har landet på at vi ikke synes det er best å boikotte. Derimot har vi planlagt en markering sammen med landslaget, i samarbeid med Amnesty. De kan dette, og har laget noen slagord som vi skal fronte sammen med landslaget.

– Hva vil det handle om?

– Jeg er ikke 100 prosent sikker på hva de har bestemt seg for. Det kan være snakk om T-skjorter og bannere, det blir i hvert fall en tydelig form for markering, sier han.

Karlsen opplyser at Oljeberget har mottatt 120 billetter til Nederland-kampen, og at de nå også overtar de 120 billettene som var øremerket NSA.

– Vi er glade for at NFF da valgte å gi NSA sine billetter til oss. Da blir det fortsatt 240 dedikerte supportere på kampen, sier Karlsen.

Landslagssjef Ståle Solbakken opplyser at han ikke ønsker å kommentere saken foreløpig, men at han nok vil være innom temaet på pressekonferansene i forkant av oppgjøret mot Nederland.

– Handler om å sminke trollet

Norsk Supporterallianse oppfordrer nemlig NFF til å komme på banen, spesielt i kjølvannet av at Amnesty i dag publiserte en nedslåene rapport om migrantarbeidernes arbeidsforhold siden Qatar ble tildelt VM i 2010.

I rapporten heter det at migrantarbeidere har død uten at dødsårsakene ble undersøkt og at familiene er blitt nekte sannhet, rettferdighet og kompensasjon. Hele 69 prosent av dødsfallene er av en uforklarelig art, konkluderer Amnesty.

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt, sier Bjørnar Posse Sandboe.

På det ekstraordinære årsmøtet tidligere i sommer, ble det vedtatt 26 tiltak som Norges Fotballforbund som følge opp i håp om varig endring i Qatar og FIFA (ekstern lenke).

Posse Sandboe har ikke nevneverdig stor tro på at NFF faktisk følger opp.

– Jeg tror at NFF ble ordentlig stressa da de skjønte at det skulle komme en votering som kunne velte VM-deltakelsen. Så tror jeg at nå handler det bare om å sminke trollet fram til det er over. I det siste har det ikke vært mange offentlige uttalelser om hvor grensa skal gå. Det er ikke noe som heter dette aksepterer vi, og dette aksepterer vi ikke. Jeg opplever det mer som tåkelegging, sier han til TV 2.

Nå kommer han med en klar oppfordring til NFF.

– Jeg oppfordrer NFF til å gå ut offentlig og fortelle hva de har gjort for å følge opp de 26 punktene, sier han.

Har opprettet egen arbeidsgruppe

Gro Tvedt Anderssen forteller mer enn gjerne hva NFF har gjort hittil.

– Vi har satt ned en intern arbeidsgruppe som jobber fortløpende. Et konkret eksempel er at vi har hatt møte med FIFA fire ganger og at det er opprettet en UEFA-gruppe bestående av flere land som jobber samlet for å legge et større press for endring, i tillegg til løpende dialog, sier hun.

Dessuten har NFF-president Terje Svendsen deltatt på møte med UEFA om Qatar digitalt. UEFA har selv opprettet en egen arbeidsgruppe som skal se på menneskerettigheter. Svendsen selv har ikke besvart TV 2s henvendelse torsdag.

NFFs arbeidsgruppe består av elitedirektør Lise Klaveness, Nils Fisketjønn, Anders Hasselgård, Martha Lande og Iselin Shaw of Tordarroch.

– Vi har hatt løpende møter med FIFA, og opplever at de er mottakelig for det vi sier. De er interesserte i våre innspill. Vi har fått kommet med flere oppfølgingsspørsmål og har en dialog med dem, sier hun. , sier hun.

Tvedt Anderssens oppfatning er at det norske arbeidet har gjort inntrykk på Fotball-Europa.

– Hva kan du si om den dialogen?

– I møtene tar vi opp de konkrete forholdene tinget har pålagt oss å følge opp overfor FIFA. Vi etterspør fakta og fremdriftsplaner rundt FIFAs arbeid med å sikre at menneskerettighetene følges i arbeidet med forberedelsene til VM og forsøker å sette press på alle de områdene vi er forpliktete til å følge opp. Våre 26 punkter gir FIFA et klart bilde på hva vi jobber med og hva som er våre forventninger, sier hun.

Hun er ikke særlig overrasket over innholdet i Amnesty-rapporten.

– Rapporten er ikke overraskende, nei. Det som kommer fram her var jo en del av den norske debatten og setter bare ytterligere søkelys på viktige problemstillinger. Jeg tenker det som kommer fram her, var en del av debatten og beslutningsgrunnlaget i den norske debatten, sier hun.