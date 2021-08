Slakter Vedums nye klima-strategi: – Er fortsatt en gris

– Du kan ta grønn leppestift på en gris, men det er fortsatt en gris. Og Senterpartiet har en ganske grisete klimapolitikk, i betydningen høyere utslipp. Det tror jeg velgerne ser og da nytter det ikke å sminke det, sier klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn til TV 2.

Sammen med Miljøpartiet De Grønnes partileder Une Bastholm er han forundret over Senterpartiets valgkampstrategi.

– Det er en voldsom hån mot barn og unge, også i Norge, som har demonstrert for en bedre klimapolitikk, som faktisk tar på alvor at klimakrisen rammer dem. Og det er å lure folk, ikke sant, fordi du ber folk om å stemme på Senterpartiet for en klimapolitikk de ikke har, sier Une Bastholm til TV 2.

Klima-strategi

TV 2 fortalte onsdag om hvordan partiet på et sentralstyremøte mandag denne uken konkluderte med at partileder og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum fremover skal prioritere å snakke om partiets klimapolitikk.

KLIMAMINISTER: Sveinung Rotevatn (V). Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I tillegg skal han være tydeligere i sin avvisning av samarbeid med de fire borgerlige partiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

– Jeg tror de gjør det fordi de synker på meningsmålingene, og de ser at klima og miljø er på vei opp som en topp-prioritering blant velgerne i Norge, og det burde det være fordi det er en kjempeviktig sak. De har dessverre ingen gode svar, og det tror jeg velgerne ser, sier Rotevatn.

I FREMGANG: Partileder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Kristin Grønning / TV 2

På TV 2s ferske partibarometer onsdag kveld fikk Sp fattige 11,2 prosents oppslutning.

Dermed er partiet halvert siden jubelmålingen da Sp var største parti i desember i fjor.

Bare siden søndag har Senterpartiet falt med 1,8 prosentpoeng.

Diesel-Trygve

Flere ganger i den lange valgkampen har Vedum valgt å profilere Senterpartiet som det nye partiet for bilister, blant annet med å feilparkere en dieselbil på Tøyen torg i Oslo i et oppsiktsvekkende oppslag i Aftenposten og ved å love at partiet skal slåss for at det blir billigere å eie dieselbil.

Også i sin egen landsmøtetale, fra gården hjemme på Stange, valgte Vedum å profilere sin gamle fossilbil og advarte mot å «straffer de som ikke har hatt råd til å kjøpe seg en ny bil».

KONGEN AV GÅRDSPLASSEN: Trygve Slagsvold Vedum viste frem sin gamle Volvo da han talte til landsmøtet i Senterpartiet direkte hjemme fra gården på Stange 4. juni i år. Foto: Senterpartiet

– Det Senterpartiet har brukt tid på er å kjøre rundt med dieselbiler i Oslo sentrum og sier at «det her må vi fortsette med», de sier vi bruker altfor mye penger på kollektivtrafikk, de sier vi skal ikke samarbeide med EU om klimapolitikken. Folk ser at det er dårlig klimapolitikk, og det tror jeg egentlig Senterpartiet skjønner også, sier Sveinung Rotevatn.

– Vedum har jo nektet å forholde seg til at vi har en klimakrise og at Norge har et veldig stort ansvar, så å nå begynne å skulle snakke om klima 19 dager før valget, det har ingen troverdighet og jeg tror ikke velgerne tror på det, sier Une Bastholm.

Senterpartiet har ikke besvart TV 2s henvendelse om denne saken.