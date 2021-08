Henlegger sak om grov vold mot baby

Politiet henlegger saken hvor et foreldrepar var siktet for grov kroppsskade mot et 11 uker gammelt spedbarn.

– Straffesaken mot foreldreparet fra Hønefoss som ble for betydelig grov kroppsskade mot parets felles 11 uker gamle barn er nå henlagt av Riksadvokaten på grunn av bevistes stilling, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Foreldrene til babyen ble siktet for grov kroppsskade mot babyen 19. juni 2019 etter at Oslo universitetssykehus fire dager tidligere meldte ifra om at de hadde fått inn et barn med alvorlige skader. Barnet døde 26. juli samme år.

– Saken har blitt grundig etterforsket og etterforskingen av faktumdelen av saken var i all hovedsak ferdig i starten av 2020. Etter det har rettsoppnevnte sakkyndige utferdiget rapporter rundt de medisinske spørsmålene, står det i pressemeldingen.

Videre står det at Riksadvokaten ikke har tatt stilling til om barnet har vært utsatt for vold fordi det etter etterforskningen og de medisinske uttalelsene ikke med sikkerhet kan fastslås hvem som eventuelt er gjerningspersonen.

– For å ta ut tiltale må, som kjent, påtalemyndigheten være overbevist om at straffbart forhold er begått, og at dette kan bevises i retten. Det er ikke tilfellet i foreliggende sak, og den må derfor henlegges etter bevisets stilling. Det kan ikke sees at ytterligere etterforsking vil kunne lede til et annet resultat, skriver Riksadvokaten i sin påtegning.

Foreldrene til babyen og deres advokater, samt bistandsadvokaten til den avdøde babyen skal være informert om henleggelsen.