Rykket ut til arbeidsulykke

Politiet fikk melding om arbeidsulykken klokken halv ti torsdag formiddag.

– Meldingen gikk på at en person hadde falt rundt fem meter ned og slått hodet i et betonggulv. Ulykken fremstår som alvorlig, sier operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt til TV 2 rundt 09.50 torsdag.

Da nødetatene kom frem viste det seg at en person hadde falt fra et stillas under maling.

– Mannen har falt fra et stillas innendørs på cirka 170 centimeter, og skadene er derfor mindre enn først antatt. Han klager på smerter i håndledd og blir ivaretatt av personell på stedet, skriver operasjonslederen på Twitter like før klokken 10.30.



#Sirdal, nødetatene rykker ut etter melding om arbeidsulykke. En mann skal ha falt ca. 5 meter og slått hodet i et betong gulv. Helikopter er også på vei. Oppdatering følger. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) August 26, 2021

Artikkelen oppdateres!