Disse artistene er klare for Hver gang vi møtes

Innspillingen av den 12. sesongen av Hver gang vi møtes er i full gang, og åtte artister har flyttet inn på Kvitbrygga på Kjærringøy i Nordland.

Omgitt av fantastisk natur og idylliske kysthistoriske omgivelser, skal de hylle hverandre med nye versjoner av de mest kjente låtene, og dele historier fra sine karrierer og liv.

– Fantastiske omgivelser

Årets sesong av Hver gang vi møtes ble en stor suksess, med et snitt på 664.000 seere. Det er det høyeste seertallet for programmet siden 2017.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen tror at innspillingen til 2022- sesongen fra vakre Kjerringøy og årets artister vil appellere til brede målgrupper:

– Dette legger de beste rammene for produksjonen når vi nå går inn i sesong 12 av Hver gang vi møtes. Med den nye Kvitbrygga på Kjerringøy som vindu og årets artister, kommer dette til å bli magisk.

Folkekjære artister

De åtte artistene som er klare for å gi oss magiske musikalske øyeblikk er en blanding mellom folkekjære artister og unge lovende, og her er de åtte utvalgte i neste sesong av «Hver gang vi møtes»:

Maj Britt Andersen (64), Myra (26), Anna of the North (32), Øystein Greni (47), Jarle Bernhoft (45), TIX (28), Arif (35) og Stig Brenner aka Unge Ferrari (31).

Her kan du bli litt bedre kjent med dem:

TIX (28):

Andreas Haukeland (28) fra Bærum, bedre kjent under artistnavnet TIX, er en norsk artist, produsent og låtskriver, som gjorde seg landskjent etter flere år med populære russelåter.

Samtidig etablerte han seg som en internasjonal låtskriver, og i 2018 skrev han verdenshiten «Sweet but Psycho» med Ava Max, som har mer enn en milliard streams.

TIX har hatt ni låter på førsteplass på den norske topplisten på Spotify. I begynnelsen av 2020 hadde han hele 11 singler på den norske topp 200 samtidig, og et headline-show i Oslo som ble utsolgt på 26 sekunder.

I 2020 ble TIX den mest strømmede artisten i Norge og kåret til «Årets spellemann» under Spellemannprisen i 2020. I februar 2021 vant TIX Melodi Grand Prix 2021 med låten «Fallen Angel», og han representerte Norge i Eurovision Song Contest i Rotterdam i Nederland.

TIX. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Jeg takket ja fordi jeg ønsker å fortelle om mitt liv som artist akkurat her og nå mens jeg faktisk står midt oppi det. Så for meg er det nå eller aldri. Vi er en gjeng artister innen helt forskjellige sjangre, og det er det som er så fint, for her er det plass til alle og rom for store musikalske opplevelser. Jeg tror ingen vet helt hva de kan forvente av TIX i årets sesong. Ikke engang jeg, sier han til TV 2.

Bernhoft (45):

Jarle Norman Bernhoft-Sjødin fra Nittedal (45), også kjent under artistnavnet Bernhoft, er en norsk sanger, multiinstrumentalist, komponist og tekstforfatter. Bernhoft ble først kjent som vokalist i gruppen «Span» og fikk deretter stor suksess som soloartist.

Bernhoft ble for alvor kjent som soloartist etter albumet «Solidarity Breaks» i 2011 og ble kåret til «Beste mannlige artist» og «Årets spellemann» under tildelingen av Spellemannprisen for 2011.

I 2014 lanserte Bernhoft albumet «Islander», som sensasjonelt ble nominert til Grammy-prisen i R&B-klassen. Med festivaljobber og turnéer for fulle hus i Norge og utland, både solo og med backingbandet «The Fashion Bruises», har Bernhoft etablert seg som en liveartist av helt unikt kaliber.

Bernhoft. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Å komme til Kjerringøy er for meg som å komme hjem. Jeg har trått mine barne- og ungdomssko her hver sommer fordi min far er født og oppvokst her, og familien har hatt hytte her. Det er både sterkt og emosjonelt å komme tilbake, jeg har mange gode minner herfra. Å være med på Hver gang vi møtes er utfordrende, men først og fremst veldig moro. Det er en nydelig bukett av artister jeg skal få være en del av. Jeg gleder meg til å tolke alle sine låter, kanskje spesielt TIX sin låt. Jeg har tøyd strikken litt ekstra der, uten at jeg kan røpe hvilken låt det dreier seg om, forteller Bernhoft til TV 2.

MYRA (26):

Regina Tucker, bedre kjent som Myra, er en bergensk rapper og låtskriver som er født i Sierra Leone. Stilmessig spiller hun en krysning mellom ulike sjangre, hovedsakelig alternativ hiphop med R&B-elementer.

Myras karriere startet i baksetet på en Uber i 2016, hvor sjåføren satte på noen instrumentaler, og Myra begynte å freestyle-rappe. Sjåføren ble imponert, og kjørte henne til et musikkstudio.

Myra. Foto: Vegard Breie/TV 2

Myra har gitt ut flere låter siden Uber-turen, og i 2018 ble låtutgivelsen «Føler Meg Selv» belønnet som Ukens låt på NRK P3. Myra uttalte i denne sammenheng at «folk har mange forventninger til hva jeg skal være, men jeg prøver mest å bare være meg selv».

Bergensartisten ble nominert i klassen årets nykommer i P3 Gull i 2018. Hun vant Edvard-prisen i 2020 i klassen tekst for teksten til låten «Hjemløs i egen by». Høsten 2020 var Myra en av deltakerne i NRK sin sangkonkurranse «Stjernekamp».

– Hver gang vi møtes er et vakkert program som jeg har veldig respekt for. Da jeg fikk vite at det skulle spilles inn i Nord-Norge og navnene på de andre artistene, var det ikke vanskelig å svare ja. Det er en fargerik og eksentrisk gjeng. Fra første møte mellom oss åtte artister har det vært en «laidback» dynamikk og veldig god stemning. Jeg er litt nervøs for å tolke de andre sine låter og tenker «please, lik det». Arif er litt samme sjanger som meg. Øystein sin låt som jeg skal tolke synes jeg er en helt nydelig låt, og den jeg tenker kan bli litt overrasket over min tolkning er TIX. Jeg er veldig spent på hvordan de andre tolker mine låter også, forteller Myra til TV 2.

ANNA OF THE NORTH (32):

Anna Lotterud (32) fra Gjøvik har bidratt på flere av låtene på Tyler the Creators album «Flower Boy».

Sammen med Steve Lacy, Frank Ocean og Rex Orange County, lanserte Anna of the North debutalbumet «Lovers» i 2017, etterfulgt av «Dream Girl» i 2019 og den nedstrippede pandemi-innspilte EP’en «Believe» i fjor.

Anna ble nominert til P3 Gull i 2016 i klassen årets nykommer og fikk Spellemannprisen i 2019 i klassen årets musikkvideo for «Leaning On Myself» regissert av Noah Lee.

Låten «Dream Girl» var lydsporet til Apples reklamefilm for Ipad float, i tillegg til at låtene hennes allerede har dukket opp i to Netflix-suksesser i 2021.

Anna of the North. Foto: Vegard Breie/TV 2

Anna of the Norths låter har blitt strømmet over 400 millioner ganger verden over, og hun har figurert i magasiner som Billboard, Forbes, Complex, NME, W Magazine, V Magazine, Variety, NYLON, Highsnobiety, The Fader, i-D Magazine, Vogue, TIME og Hypebae.

– Hver gang vi møtes er en perfekt anledning til å la det norske folk bli litt kjent med meg som person og artist. Så langt har jeg mitt største publikum utenfor Norge, spesielt i USA, der jeg har turnert mye, siden plateselskapet mitt også er der. Det er på tide å prestere litt på hjemmebane nå. Jeg var litt nervøs før jeg dro til Kjerringøy og håpet at dynamikken mellom oss artistene skulle være god. Det er tross alt nesten to uker vi skal tilbringe sammen og bo tett på hverandre her. Men det var heldigvis ingen grunn til bekymring, for vi har fått en veldig fin kontakt og stemningen er god. Vi er en liten gjeng fra Innlandet, Maj Britt er fra Lena på Østre-Toten, jeg fra Gjøvik og Stig fra Hamar, så det er jo litt moro. Arif kjenner jeg litt fra før og de andre blir jeg godt kjent med nå. Det at jeg har sceneskrekk, blir en utfordring her med så mange dyktige artister rundt bordet. Men jeg utfordrer meg selv, og «grugleder» meg til å tolke låtene til de andre artistene. Og ikke minst, er jeg veldig spent på hvordan de skal tolke mine låter, forteller Anna til TV 2.

ARIF (35):

Arif Salum er fra Oslo. Siden Arif ble kåret til årets Urørt i 2013 har han rukket å bli en av landets mest kritikerroste og populære artister i sin sjanger. Han har siden den gang gjort mye, inkludert utsolgte turneer, listesuksess, TV-opptredener, nominasjoner, og solgt til platina. Oslorapperen ble belønnet med Spellemannprisen for suksessen «HighEnd / Asfalt» fra 2015, i tillegg til å ha blitt nominert til sammen seks ganger for hans mixtape «Meg og Deg Mot Alle» og album «Arif i Waanderland».

Her er noen fakta fra hans karriere til nå: «Hvem Er Hun», 20 mill streams, multiplatinum «Alene», 17 mill streams, multiplatinum, spilt utsolgt Oslo Spektrum og vunnet Spellemannpris for «HighEnd / Asfalt».

Arif. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Når Stig og jeg kan være med i «Hver gang vi møtes» samtidig, så var det lett å takke ja, det er veldig kult at vi skal dra på denne reisen sammen. Jeg må innrømme at jeg har vært litt fordomsfull tidligere til å takke ja til konseptet. Jeg har tenkt; er seerne til «Hver gang vi møtes» i målgruppen for å ta imot min musikk? Så jeg har rett og slett ikke turt å si ja og har ikke vært klar for å tolke andres låter. Men nå er vi flere i litt samme sjanger og jeg er klar. Og for en fantastisk ballett av en cast. Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med de andre artistene og tolke fra deres kataloger. To damer som fortjener mer oppmerksomhet er Myra og Anna of the North, det er gull at seerne får bli bedre kjent med dem og musikken deres. Jeg gleder meg til å tolke alle, men spesielt Øystein Greni. Rett og slett for han er en fantastisk fyr og har bra musikk. Og så Stig da, som jeg håper blir glad og rørt over tolkningen min. Jeg kommer til å gjøre dette i min stil og hedre låtene på min måte, forteller Arif til TV 2.

Stig Brenner aka Unge Ferrari (31)

Stig Joar Haugen er fra Hamar. Som «Unge Ferrari» har Stig satt preg på norsk musikk siden debuten med plata «Til mine venner» i 2015.

Med tre album i bakhånd og låter som «Lianer», «Balkong» og «Vi kanke være venner», har han toppet listene, blitt nominert til både Spellemann og P3 Gull og spilt på store scener på tvers av landegrensene. Med Stig Brenner tar han karrieren et reflektert steg videre.

Stig Brenner «Unge Ferrari». Foto: Vegard Breie/TV 2

Utvalgte høydepunkt: «Midt Imellom Magisk og Manisk» over 60 mill streams, multiplatinum «Balkong» 18 mill streams, multiplatinum. Han har også spilt for et utsolgt Oslo Spektrum.

– Jeg er fylt 30 år og befinner meg i en ny og spennende fase i livet. Jeg har gått fra «Unge Ferrari» til «Stig Brenner». Jeg tør å bære mitt virkelige navn, og håper at enda flere kan høre musikken jeg lager og historiene i den. Derfor føles det for første gang riktig å være med på Hver gang vi møtes. Jeg sier som Arif sier om meg; «Det er veldig kult at vi skal dra på denne reisen sammen».

ØYSTEIN GRENI (47)

Øystein Greni (47) fra Oslo er en norsk anerkjent musiker, kjent som vokalist, låtskriver og gitarist i bandet Bigbang. Greni har vært grunnstammen i trioen siden de startet på tidlig nittitall og gjennom flere personellskifter de første årene. Han har spilt sammen med en rekke andre kjente norske artister, både på konserter og i studio.

I 1995 dannet han sin egen platelabel som fikk navnet Grandsport Records (etter Vespa-modellen Grandsport). Så langt har det kommet ti album fra Bigbang, fra debuten Waxed i 1995, til Glory Chord i 2019. Halvparten av disse har blitt nominert til Spellemannpris, men bandet har utrolig nok aldri vunnet.

Øystein Greni. Foto: Vegard Breie/TV 2

Senest ble de nominert i kategorien beste video for «Bells» fra den siste utgivelsen «Glory Chord». Bigbangs store gjennombrudd kom rundt årtusenskiftet med låta «Girl In Oslo» og populariteten økte utover 2000-tallet med flere førsteplasser på VG-lista. Det doble liveabumet «Radio Radio TV Sleep» i 2003 tok bandet til et nytt nivå og sementerte Bigbangs solide renommé som konsertattraksjon.

Greni ga ut sin solodebut Pop Noir i 2017, og ved siden av musikken leder han også radioprogrammet «Grenitimen» på NRK P13. Foruten å være en anerkjent og dyktig gitarist og låtskriver, har Greni tidligere i livet også betydelig suksess som profesjonell skateboarder, blant annet ved å vinne europamesterskapet i skating i 1991 i. Antwerpen. Øystein Greni bor og arbeider for det meste i Norge, men tilbringer også mye tid i Los Angeles der han har sitt andre hjem.

– Jeg føler at tidspunktet til å si ja til «Hver gang vi møtes» var helt riktig. Jeg har en lang karriere bak meg og jeg føler jeg har en historie å fortelle. I denne koronatiden er «Hver gang vi møtes» fantastisk å være med på. Det er en helt herlig gjeng artister som er samlet, og jeg er allerede blitt så glad i alle sammen. Jeg kjente ingen av dem veldig godt utenom Jarle, men alle er nydelige folk og de har gitt meg en tillit og kjærlighet som gjør det lett å snakke om ting som jeg ikke har turt å snakke om før. Jeg gleder meg til å tolke de andre artistene og jeg tror Stig (Unge Ferrari) og kanskje Maj Britt vil bli overrasket over mine tolkninger, forteller Greni.

Maj Britt Andersen (46):

Maj Britt Andersen (64) fra Østre Toten er en norsk sanger, skuespiller og artist. Hun er mest kjent for sine mange plater for barn og har gitt ut tre album med materiale av Alf Prøysen. Som ung var Maj Britt vokalist i dansebandene «Bruno» og «Howards» og var med å gi ut to plater med Howards i 1974.

I 1975 ga hun ut sin første soloplate «Et lite under», og tre år senere oppfølgeren «Det svinger i meg». Fra midten av 1980-tallet begynte hun å samarbeide med bassist, komponist, arrangør og produsent Geir Holmsen og tekstforfatter Trond Brænne. Samarbeidet resulterte i barneplaten «Har du hørt det?» i 1985, gitt ut under navnet «Mabben Max».

Platen var den første av mange barneplater fra Andersen i samarbeid med Holmsen og Brænne og ble nominert til Spellemannpris 1985. Albumet «Folk er rare» ga hun ut i sitt eget navn, og for den fikk hun Spellemannpris 1986 i klassen barneplate. 14 spellemannsnominasjoner totalt har gitt to Spellemannspriser. Den siste nominasjonen var «Væla omkring» i 2015.

Maj Britt Andersen. Foto: Vegard Breie/TV 2

I 1984 ble hun med i soulbandet Chipahua, og var med å gi ut konsertplaten «The Soul Survivors». Ellers har Maj Britt medvirket på en rekke plater med andre artister og prosjekter og vært med i flere teateroppsetninger blant annet «Pulverheksa» på Riksteateret, TV-serier og andre oppsettinger. I 1997 ga hun ut albumet «Vinterkropp» med dikt av Ove Røsbak til Holmsens melodier. En ny samarbeidspartner for Maj Britt og Geir er forfatter Lars Saabye Christensen.

Sammen har de gitt ut «Et stille sted» med utgangspunkt i Saabye Christensen tekster. Trioen er akkurat ferdig med deres siste plate som blir gitt ut i høst. «Et snev av evig» er spilt inn i Store Studio sammen med Kringkastingsorkesteret.

– Jeg tror at den største grunnen til at jeg turte å svare ja til å være med denne sesongen, er at det har vært et stille og veldig annerledes år på grunn av pandemien. Jeg har savnet å synge og spille med bandet mitt og ikke minst møte publikum. Å være med i «Hver gang vi møtes» vil gi meg et musikalsk påfyll med noen av de fineste artistene og musikerne vi har her til lands, og jeg håper og tror at det vil bli veldig bra sosialt også. Årets cast er veldig spennende og det viser en bredde som gjør det ekstra gøy å være med. Alt fra pop, soul, hiphop, rock til viser gjør at utfordringen blir stor, så jeg må innrømme at jeg både gruer og gleder meg til å covre alle sammen. Men det blir flott å få være med å hedre alle og jeg er også veldig spent på «Min dag» og hvilke låter de har valgt fra min katalog. Jeg gir ut mitt 25 album til høsten, så de har mange sanger å velge mellom. Jeg gleder meg også til å dra nordover igjen og ikke minst få være til stede to uker på vakre Kjerringøy, avslutter May Britt til TV 2.

«Hver gang vi møtes» sesong 12 kommer på TV 2 og TV 2 Play på nyåret 2022.