Dette er årets Kompani Lauritzen-deltakere

Årets Kompani Lauritzen-deltakere er endelig klare, og i skrivende stund befinner de seg på Setnesmoen leir i Åndalsnes hvor de skal utfordres både fysisk og psykisk over de neste ukene.

Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård innrømmer at de er spent på årets gjeng.

Se presentasjon av alle deltakerne i videovinduet øverst i saken.

– De har så vidt fått smaken på militærlivet, og vi tror det nå har gått opp for dem hva de har blitt med på, sier de til TV 2 over telefon.

De forklarer at deltakerne skal få bryne seg på nye utfordringer – også i år.

– Vi har fått en bredere erfaring. Nå vet vi litt mer hvordan vi skal takle det og hva vi kan gjøre med deltakerne, forklarer Ødegård.

Her er årets deltakere:

Tone Damli

Alder: 33

Kommer fra: Sogndal

Bor: Blommenholm

Yrke: Artist

Tone Damli ble et kjent og folkekjært fjes gjennom Idol i 2005, og nå er hun tilbake på TV 2 i et litt annet format enn vi tidligere har sett henne. Da hun ble spurt om å bli med i Kompani Lauritzen var hun usikker, men det var én spesiell grunn til at hun takket «ja».

– Etter jeg ble mor har jeg blitt redd for alt. Jeg har blitt redd for å fly, redd for å kjøre bil på vinteren. Det kunne aldri falt meg inn å hoppe ut av et fly, sier hun til TV 2, og legger til:



– Jeg vil tilbake til uredde jenta jeg var.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

En annen ting hun tror kommer til å bli en utfordring, er å la noen andre ta full kontroll over hverdagen hennes. Damli er vant til å gjøre som selv ønsker, og innrømmer det kan bli en utfordring å ha noen som bestemmer over henne.

– Jeg har sett Kompani Lauritzen før, og tror jeg har godt av å være med på dette, sier hun og ler.



Daniel Franck

Alder: 42

Kommer fra: Lørenskog

Bor: Oslo

Yrke: Snowboardkjører/kunstner

Daniel Franck er en pionér innen snowboarding, og har blant annet gull i X Games og OL-sølv på merittlisten. Han forklarer til TV 2 at han takket «ja» fordi han synes det er viktig å utfordre seg selv.

– Det er så mye utvikling i ubehaget. De fleste av oss som bor i den vestlige verden er ekstremt bortskjemte. Alt blir så tilrettelagt.

Franck ser også på deltakelsen i Kompani Laurtizen som et «selvutviklende kunstprosjekt». Han forklarer at han har opplevd både store opp- og nedturer i livet, noe som har lært ham at det er viktig å utfordre seg selv.

Flere av de andre deltakerne peker ut Franck som årets største konkurrent, men selv tror han at sesongen vil by på flere overraskelser.

– Jeg tror det er mange her med skjulte talenter. Talenter som de selv ikke vet at de har. Det er jo derfor vi er her, for å finne ut av akkurat dette, sier han.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

Jan Tore Kjær

Alder: 52

Kommer fra: Oslo

Bor: Fjellhamar

Yrke: Salgs- og Markedsdirektør

Jan Tore Kjær, kjent fra Vålerenga Ishockey, er den eldste deltakeren i år. Selv tror han ikke det skal være noen hindring – verken fysisk eller psykisk. Kjær mener at alder kan være en fordel.

– Med alderen blir du litt seigere. Du tåler mer. Og det tror jeg er viktigst her, ikke hvor fort du løper 3000-meteren, forklarer han.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

Kjær er også en av de få deltakerne som har erfaring med militæret. Historien hans om hvordan han ble kastet ut av førstegangstjenesten har han derimot ikke vært helt ærlig med produksjonen om.

Det hele startet nemlig da han forsov seg etter en fuktig kveld på byen.

– Generalen var på besøk den dagen, så han ble jo forbanna, da. Så sjekket de hvor mange døgnvakter jeg hadde hatt, og jeg hadde jo null fordi jeg hadde betalt noen andre til å ta vaktene mine, sier han og ler.

Kjær ble satt opp på nye vakter, men fant en ny mulighet for å komme seg unna. Han endte opp i en mindre alvorlig bilulykke, og ba derfor legen på Vålerenga, hvor han da spilte ishockey, om nakkestøtte og sykemelding.

– Det hele endte med at jeg gikk ut på byen igjen, og en av generalene så meg. Jeg ble kalt inn på teppe mandagen etter – og ble kastet ut. Jeg har nevnte dette til produksjonen, men jeg har ikke fortalt hele historien, sier han og humrer.

Lydia Torsvik Gieselmann

Alder: 28

Kommer fra: Skjerstad i Bodø Kommune

Bor: Trondheim

Yrke: Programleder i NRK Unormal

Lydia Torsvik Gieselmann er programleder i NRK-serien Unormal og har tidligere vært i Newton. Hun forklarer at hun gleder seg til å være med på Kompani Laurtizen, og ser frem til å ha et avbrekk fra både hverdagen og mobilen.

– Jeg gleder meg til å komme i en annen type boble enn jeg er vant til. Livet kan jo fort bli litt rutiner.

Hun har ikke gjort store fysiske forberedelser, og innrømmer at hun verken er glad i høyder, kaldt vann eller å fryse.

– Folk sier jeg er en dårlig nordlending, men jeg får bare deale med det, sier hun med et smil.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

Dennis Siva Lie

Alder: 27

Kommer fra: Oslo

Bor: Trondheim

Yrke: Programleder

Dennis Siva Lie er programleder i NRK Super, og har også jobbet som programleder i Newton. Han har satt seg et par mål for oppholdet på Setnesmoen – både det å lære seg å re opp sengen og å irritere de andre deltakerne.

Han ønsker også satt seg et litt mer ambisiøst mål:

– Jeg skal få fenriken til å le! Jeg skal drite meg skikkelig ut, eller tulle mye med han, sier Lie.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

27-åringen innrømmer at han ikke har problemer med å drite seg ut for å underholde, og at han er vant til at folk ser han i rare og «kleine» situasjoner.



– Jeg har to sider ved meg. Den ene er «tar det som det kommer», og den andre er at jeg konkurrerer som bare det. Men hvilken av sidene som kommer ut får vi bare se an.



Daniel Kvammen

Alder: 33

Kommer fra: Geilo

Bor: Oslo

Yrke: Artist og låtskriver

Daniel Kvammen ønsket ikke å fremstå som en «jålete, pretensiøs dust». Derfor takket han «ja» til å bli én av de 14 deltakerne.

– Det har eksistert en idé hos meg om at når du er musiker så skal du kun holde på med det. Så det var noe inni unge meg som sa: «Slutt å lur deg selv, du har egentlig veldig lyst å gjøre dette».

Kvammen har ingen erfaring med militæret fra tidligere, og ble ikke erklært tjenestedyktig for førstegangstjenesten. Han fikk derimot tilbudet om å jobbe på kjøkkenet. Det takket han pent «nei» til, og reiste til Asia for å lete etter «meningen med livet».

– Åpenbart fant jeg ikke meningen med livet. Så nå er jeg tilbake her da, sier han og ler.





Foto: Matti Bernitz/TV 2

Marius Skjælbek

Alder: 30

Kommer fra: Ottestad

Bor: Oslo

Yrke: Programleder og kommentator i TV 2

Marius Skjælbek er nok den som har tettest tilknytning til obersten, nemlig gjennom jobben i TV 2. Til tross for at han og Lauritzen er gode kolleger, krysser 30-åringen fingrene for at han ikke skal få det tøffere enn de andre.

– Veldig ofte når vi har jobbet sammen er jeg programleder og han gjest, så da er det jeg som er sjef over han. Jeg er spent på hvordan det blir når han skal være min øverstkommanderende, sier han med et lurt smil.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

Skjælbek har ikke vært i førstegangstjenesten, og tror dette er noe både han og Norge har ytet godt av. TV 2-profilen tror nemlig at han ikke hadde vært en ressurs i verken krig eller fred.

– Jeg har ikke troen på at vi kopierer fjorårets opplegget, så å forberede seg på spesifikke ting blir bare bortkastet. Jeg gleder meg bare til å begynne.



Rikke-Mari Isaksen

Alder: 26

Kommer fra: Bodø

Bor: Bodø

Yrke: Fisker

Rikke Isaksen er nok bedre kjent blant de yngre seerne etter flere opphold på Ex on the beach og Camp 71. Det siste året har hun derimot gjort en helomvending, og begynt å jobbe på en fiskebåt.

– Når korona kom og alt stengte var det ikke mulighet for å gjøre noe som helst, og da følte jeg at livet mitt stoppet opp. Jeg fikk ikke utrettet noe, så da tenkte jeg at jeg måtte tjene ordentlige penger.



Isaksen sier til TV 2 at hun gleder seg til å teste seg selv i nye omgivelser, til tross for at hun ikke har noe erfaring med et militært regime fra før. Hun var derimot ikke i tvil om å slå til da tilbudet kom.

– Jeg gleder meg til å kjenne mestringsfølelsen og forhåpentligvis komme langt. Jeg gleder meg til å se hva som bor i meg.





Foto: Matti Bernitz/TV 2

Emilie Engel Mehl

Alder: 28

Kommer fra: Åsnes Finnskog og Rosendal

Bor: Elverum

Yrke: Jurist og stortingsrepresentant

Emilie Engel Mehl er politiker i Senterpartiet, og har i sommer drevet med valgkamp i hele landet. Det var derfor ikke en enkel beslutning å ta, med tanke på valget i høst.

– Jeg måtte gå noen runder internt. Det er jo ikke noe jeg ville gjort på eget initiativ, men det viste seg at det var et riktig valg.

En av grunnene til at hun ønsket å være med, er at hun ser den positive påvirkning Kompani Lauritzen har hatt på militæret, og at flere unge nå søker seg inn i førstegangstjenesten.

– Kompani Lauritzen er et veldig fint program som fremhever det med samhold, mestring og det å være en del av noe større enn seg selv. Forsvaret er jo «alt for Norge», så jeg kom frem til at det kunne gå og takket derfor «ja».

Foto: Matti Bernitz/TV 2

Emilie «Voe» Nereng

Alder: 25

Kommer fra: Hønefoss

Bor: Oslo

Yrke: Mat-influenser

Etter flere år som influenser har Emilie Nereng vært med på kjente programmer som Bloggerne og Skal vi danse. Nå fokuserer hun på ernæring og kosthold, og har egen podcast om akkurat dette.

– Jeg gleder meg til å få mat servert, det syns jeg er veldig luksus. Jeg har hørt det er ganske god mat i forsvaret, og jeg er veldig lite kresen. Er noe laget med litt kjærlighet, så spiser jeg det, sier hun til TV 2 og smiler.

Nereng har planer om å hengi seg selv til både det gode og vonde, og tror det kommer til å bli både tøft og gøy. Hovedmotivasjonen for deltakelsen er nemlig å bli litt mindre «flink pike».

– Jeg føler jeg har blitt hemmet av det hele livet, så jeg håper at dette programmet kan lære meg å gi litt mer faen. At jeg kan finne ut av om det bor et beist i meg.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

Mayoo Indiran

Alder: 31

Kommer fra: Stovner

Bor: Oslo

Yrke: TV-profil/IT-konsulent

Mayoo Indiran har i det siste vært aktuell med serien Sofa på TV 2, sammen med bestekompisen Abubakar «Abu» Hussain. Indiran har også hjulpet bestekompisen på veien til et sunnere liv. Han forklarer at han allerede savner Abu, og gleder seg til å fortelle om oppholdet når han kommer hjem igjen.

– Abu sa det var midt i blinken for meg, og var veldig glad jeg fikk muligheten. Han har prøvd å inspirere meg til å gjøre det bra.

Indiran er selv veldig glad i trening og kosthold, men innrømmer at han gjør det mer for forfengelighetens skyld. Derfor er han litt usikker på hvor god form han faktisk er i, og hvordan han kommer til å takle de ulike øvelsene de skal gjennom.

– Jeg er sterk, så det er en fordel både for meg og laget. Så tror jeg min svakhet er kondisjon. Jeg pumper bare for å se bra ut, ikke for at helsa skal være bra, forklarer 31-åringen.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

Espen P.A. Lervaag

Alder: 44

Kommer fra: Hurum

Bor: Sørumsand

Yrke: Skuespiller/manusforfatter/komiker



Espen Lervaags karriere bygger stort sett på moro og gøy, og derfor tror han hverdagen på Kompani Lauritzen kommer til å by på prøvelser.

Til tross for at han tror det blir tungt, mener han at programmet generelt kretser rundt «feel good»-stemning.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg er en glad fyr, og har stor sett godt humør. Det tror jeg kommer godt med i det lille helvete vi skal igjennom. Om det ikke gagner alle, så gagner det i alle fall meg.



Lervaag tror den største utfordringen vil bli å være borte fra sine to barn. Han har forklart dem at han jobber med TV, men vært litt påpasselig med å beskrive hva han faktisk skal gjøre denne gangen.

– Jeg har sagt: «Nå skal pappa i skogen og finne seg sjæl». Jeg måtte være forsiktig, så de ikke trodde pappa skulle i krigen.

Lervaag har trent to til tre ganger i uken gjennom sommeren. Han har nemlig fulgt et program fra NTNU som lovet god kondisjon på kun fire uker.

– Om ikke jeg har god kondisjon nå, så er det ikke min skyld. Da må vi revurdere hele NTNU, sier han og ler høyt.

Ruben Markussen

Alder: 26

Kommer fra: Bjarkøy

Bor: Oslo

Yrke: Artist

For Ruben Markussen var motivasjonen ganske enkel og grei. Han synes nemlig det var kult å kunne si til kompisene hjemme at han hadde vært med på Kompani Lauritzen. Markussen gruer seg derimot til oppholdet, og forklarer at han ble livredd da han så fjorårets program.

– Jeg husker den første episoden jeg så. Da satt jeg i sofaen og skalv. Skal jeg være med på dette her, liksom? Men, det er bare å komme seg gjennom det, sier Markussen og forklarer at han har gått turer med vekter i sekken.

Nå gleder han seg til å presse seg selv ut av komfortsonen.

– Jeg tror mitt største problem blir å kjenne på det psykiske presset. Det å overbevise seg selv om at du kan klare det du ikke tror du klarer.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

Emilie Stordalen

Alder: 29

Kommer fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: Prosjektleder i Nordic Choice Hotels

I motsetning til sin far, har ikke Emilie Stordalen vært særlig mye å se i rampelyset. Men, det var ikke tilfeldig at det var akkurat Kompani Lauritzen hun valgte å være med på, og innrømmer at hun forhørte seg med nære og kjære før hun takket «ja».

– Programmet er veldig fint, og bygger under et bra konsept. Jeg tok en prat med de som er gode på kommunikasjon, familie og venner. De sa det var et bra program.

Foto: Matti Bernitz/TV 2

Selv er hun usikker på hvordan oppholdet kommer til å bli, og forklarer at hun kan være både tøff og pysete. Helt uten erfaring er hun heller ikke, og beskriver et møte med militæret på en britisk kostskole.

– Vi hadde en militærkonkurranse i tre måneder. Forsvaret kom for å bedømme oss, og vi måtte pusse støvler og masjere. Det er det nærmeste jeg kommer, sier hun og ler.



Sesong tre av Kompani Lauritzen ser du på TV 2 og TV 2 Play våren 2022.