Mann døde etter å ha brukt kruttsterkt lim som kondom

En 25 år gammel inder skal ha trodd at epoksylim kunne brukes som beskyttelse under sex.

Salman Mirza (25) ble i slutten av juni funnet livløs i en busk i Gujarat i India.

Ifølge Times of India, skal mannen ha brukt det sterke limstoffet epoksy som kondom – noe som skal ha medvirket til at han døde.

Epoksylim er flytende glassmasse som blant annet brukes til å konstruere alt fra fly til biler, båter og golfkøller.

Nettstedet skriver at mannen var rusavhengig og jevnlig inhalerte epoksylim.

Han skal ha trodd at stoffet kunne brukes som en slags forsegling på penis.

Politisjef Premsukh Delu sier til nettstedet at Mirzas familie har bedt politiet om å etterforske dødsfallet, da de mener at det var hans forlovede som påførte stoffet og dermed drepte ham.

– Vi venter på svar fra avdødes organprøver, sier politisjef Premsukh Delu til nettstedet, som nå vil finne ut hvordan mannen døde.

Ville unngå graviditet

22. juni sjekket mannen og forloveden, som også skal ha rusproblemer, inn på hotellet.

Etter å ha ruset seg, skal mannen ha smurt epoksy på penis før de hadde sex.

– Siden de ikke hadde noen beskyttelse, bestemte de seg for å påføre limet på hans private deler for å forsikre seg om at hun ikke ble gravid, sier en politibetjent til nettstedet.

Og:

– De hadde med seg epoksylim, da de av og til brukte det sammen med blekemiddel for å inhalere blandingen som et kick.

Funnet av en kamerat

Dagen etter ble Mirza funnet livløs i en busk nær leiligheten til kameraten Firoz Shaik.

Shaik tok ham med seg hjem, men Mirzas tilstand ble ifølge nettstedet verre og han ble sendt til Sola Civil Hospital i Ahmedabad.

Der døde han av organsvikt, trolig som følge av rusmisbruket og epoksylimet.

– Dessverre skadet epoksylimet Salmans organer, og han døde av organsvikt, sier politibetjenten.