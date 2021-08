Danmarks forsvarsminister: Det er ikke lenger trygt å fly til og fra Kabul

Hun kom med vurderingen i et intervju med dansk TV 2 onsdag kveld. Uttalelsen ble torsdag sitert av nyhetsbyrået AP.

Regjeringen i Danmark har opplyst at de til sammen har evakuert rundt 950 personer fra Kabul.

Flere land advarer sine borgere

Sent onsdag ble det kjent at britiske, amerikanske og australske myndigheter ber sine borgere om å ikke dra til flyplassen i Kabul på grunn av risiko for terrorangrep.

– Det er vedvarende og høy fare for terrorangrep. Ikke reis til Hamid Karzai internasjonale lufthavn. Dersom du er i nærheten av flyplassen, trekk deg unna til et trygt sted og vent på råd, heter det i et oppdatert reiseråd fra det britiske utenriksdepartementet, skriver NTB.

Søreide opplyser til TV 2 at UD er kjent med trusselen.

– Norge har til nå ikke gått ut med en generell oppfordring, men vi er kjent med trusselen og gjør løpende vurdering av situasjonen. Vi har kommunisert direkte med alle de vi har kontakt med, norske borgere og andre som ønsker bistand til utreise. Situasjonen rundt flyplassen er tidvis farlig og det er opp til den enkelte å vurdere sin egen sikkerhetssituasjon.

Frankrike avslutter evakuering fredag

Myndighetene i Frankrike sier de ikke lenger vil være i stand til å evakuere folk fra Kabul etter fredag kveld.

Det er statsminister Jean Castex som torsdag opplyser dette til radiostasjonen RTL.

Årsaken er at USA fastholder at de siste amerikanske soldatene på flyplassen i Kabul skal hentes hjem 31. august.

Tidligere har franske myndigheter opplyst at deres evakuering ville bli avsluttet torsdag hvis ikke den amerikanske fristen ble utsatt.