Fotballryktene: – Ronaldos agent bekrefter at stjernen vil forlate Juventus

Paris St-Germain krever 220 millioner euro, eller over 2,2 milliarder kroner, i overgangssum dersom klubben skal gå med på å selge Kylian Mbappé til Real Madrid. Det skriver franske Le Parisien torsdag.

Ryktene rundt Cristiano Ronaldos fremtid fortsetter med uforminsket styrke. Manchester City skal ikke utelukke en signering av Ronaldo etter at Harry Kane gjorde det klart at han blir i Tottenham, melder ESPN.

Samtidig bekrefter Ronaldos agent Jorgé Mendes at superstjernen er klar for å forlate Juventus, og at han foreløpig er i dialog med klubber som ønsker å betale overgangssummen på omlag 300 millioner kroner for 36-åringen. I tillegg jakter Mendes på en klubb som er villig til å innfri Ronaldos lønnskrav, noe Manchester City allerede skal være klar for, melder Sky Sports.

Samtidig skal Harry Kane være skuffet over at Tottenham-formann Daniel Levy ikke godtok å selge spissen til Manchester City. 28-åringen vil nå skrive under en kontrakt med Tottenham som inneholder en utkjøpsklausul, skriver Telegraph.

Det er dukket opp nye opplysninger om Chelseas jakt på Erling Braut Haaland. Chelsea hadde ikke råd til å kjøpe nordmannen på grunn av agent Mino Raiola enorme pengekrav til seg selv i forbindelse med overgangen, og det astronomiske lønnskravet han ønsket for Haaland. Totalt skal summen ha ligget på 3,1 milliarder, skriver Star.

Pep Guardiola skal ha bestemt seg for å forlate Manchester City etter denne sesongen og ta et hvileår fra fotballen for å tilbringe mer tid med sin familie. Etter det ønsker han å bli landslagssjef, skriver Globo, ifølge Manchester Evening News.

Arsenals manager Mikel Arteta sitter trygt i trenerstolen på Emirates, til tross for at tidligere Inter-sjef Antonio Conte blitt nevnt som hans erstatter, slår Independent fast.

Liverpool vurderer å legge inn et bud på Sevilla-vingen Lucas Ocampos. Wolves skal også være interessert i den 27 år gamle argentinske stjernen, rapporterer Star.

Romas manager José Mourinho planlegger et bud på 150 millioner kroner for Chelseas engelske midtbanespiller Ruben Loftus-Cheek. 25-åringen skal være svært interessert i å spille under Mourinho, melder The Daily Mail.

Manchester United har ikke muligheten til å legge inn et bud på Rennes' franske midtbanespiller Eduardo Camavinga, eller Atletico Madrids spanske stjerne Saul Niguez, med mindre de selger spillere for å frigjøre midler, melder ESPN.

Dermed ser det ut som om Chelsea er i førersetet for å sikre seg Niguez, ifølge Express.

Både Barcelona og Atletico Madrid skal være interessert i å signere Manchester Citys portugisiske midtbanespiller Bernardo Silva denne sommeren. Begge klubbene vil i første omgang hente 27-åringen på lån, melder 90Min.

Sevilla bekrefter at klubben har avvist et bud fra Chelsea på den franske forsvarsstjernen Jules Kounde, ifølge Goal.

Chelsea og RB Leipzig nevnes som mulige destinasjoner for Barcelonas midtbanetalent Ilaix Moriba, dersom 18-åringen ikke forlenger sin kontrakt på Camp Nou, melder spanske Mundo Deportivo.

Arsenals og Brasils kantspiller Willian nærmer seg en overgang til Corinthians. Det hevder The Sun.

Tidligere Arsenal-profil Jack Wilshere bekrefter at han trolig legger opp etter at han ikke fikk noen tilbud da han ble låst fra kontrakten med Bournemouth, ifølge The Athletic.

Wolves er i ferd med å sikre seg Lilles nederlandske stopper Sven Botman. 21-åringen har tidligere blitt koblet til Tottenham og Liverpool, påstår HITC.