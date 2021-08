Fotballspiller siktet for voldtekt etter Brann-nachspielet

Etter det famøse nachspielet på Brann Stadion natt til 10. august ble det satt i gang en politietterforskning av et mulig seksuelt overgrep.

Den mistenkte nekter straffskyld, og det er ikke tatt ut noen anmeldelse eller siktelse i etterforskingen av det mulige overgrepet.

VG skriver torsdag at en mann er siktet for voldtekt.

Vest politidistrikt skriver følgende i en pressmelding:

«Etterforskningen etter nachspielet på Brann stadion pågår fortsatt og politiet jobber aktivt med saken. Det er foreløpig for tidlig å si noe om når saken er ferdig etterforsket. Saken har høy prioritet på grunn av sakstypen. Politiet har gjennomført en rekke avhør i saken og det gjenstår fremdeles flere.»

«Personen som er under etterforskning har fått status som siktet. Siktelsen gjelder overtredelse av straffeloven §291 (voldtekt). Siktede har ikke vært pågrepet og det er ikke endringer i bevisbildet nylig som ligger til grunn for endring av status. Han har fått status som siktet i forbindelse med at politiet har brukt tvangsmidler mot ham for å sikre bevis i saken.»

To politisaker

Tirsdag bekreftet Vest politidistrikt til TV 2 at en ny spiller er under etterforskning etter nachspielet på Brann Stadion. Dette gjelder en annen person.

Onsdag skrev Bergens Tidende at en av kvinnene som var på festen har forklart at hun ble bitt under nachspielet. Avisen skrev videre at det også skal ligge opplysninger i saken om at kvinnen skal ha blitt utsatt for det som i straffeloven omtales som en seksuell handling uten samtykke.

Etter onsdagens Brann-trening sa klubbens daglige leder, Vibeke Johannesen, følgende til TV 2:

– Vi fikk informasjon som alle andre at det var tatt ut en ny straffesak i går og at det var startet en ny etterforskning. Når vi sier at vi er kjent med de faktiske forhold i saken, så er det vi er kjent med at det har vært en fysisk forulempelse. Vi var ikke kjent med at det var en uønsket seksuell handling involvert, som jeg blir orientert om nå.

Nachspielet på Brann Stadion fikk store konsekvenser. Kristoffer Barmen fikk sparken, mens den danske målvakten Mikkel Andersen terminerte kontrakten i samråd med klubben. Brann informerte forrige fredag at Andersen og ni andre spillere har fått en alvorlig skriftlig advarsel fra klubben.