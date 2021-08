En rekke av verdens bilprodusenter jobber nå intenst med å utvikle nye bilmodeller. Renault er én av dem. De har i flere år hatt stor suksess med sin Zoe, Nå får den snart selskap av en hel familie nye elbiler.

En av dem heter Megane E-Tech Electric. Her er Renault nå i innspurten med testingen. Et titalls kamuflerte biler er i disse dager ute på europeiske veier.

Tidligere i sommer spekulerte vi i Broom i at det var gode muligheter for at noen også ville komme til Norge. Og nå har akkurat det skjedd. Denne uken fikk nemlig Erling Lervåg (60) fra Haugesund øye på noe helt spesielt, fra hotellrommet sitt i Kristiansand:

Merkelig å dekke til bilene...

– Helt tilfeldig hørte jeg mye snakking på, fransk, utenfor hotellvinduet. Jeg åpnet for å se hva det var. Da holdt flere personer på med å dekke til biler. Det sto kofferter og utstyr utenfor, de var tydelig at de var på reisefot, forteller Erling.

– Skjønte du med en gang hva det var?

– Siden det sto en del andre biler under presenning, tenkte jeg at dette var noe spesielt. Det var ikke meldt regn eller noe slikt, så hvorfor dekke til bilene med presenning? Tenkte det kanskje måtte være en ny modell, sier Erling.

Zoe har mye fint å slekte på

Spennende syn fra hotellrommet! Erling var kjapp med å sikre seg bilder av dette. Foto: Erling Lervåg.

Elektrisk crossover

Testsjåførene avsluttet med å parkere en VW ID.3 på tvers foran to av testbilene, tydeligvis for å skjule dem best mulig. Men bilder tatt fra "oven" er det ikke så enkelt å beskytte seg mot...

Under presenninger og kamuflasje skjuler det seg altså en en elektrisk crossover, en mellomting mellom en femdørs kombi og en SUV. Megane E-Tech er høyreist, men samtidig ganske kompakt.

Lengden er på 4,21 meter. Med det er vi midt i den såkalte Golf-klassen, og Renault lover svært god innvendig plass. Her skal de utnytte fordelene elektrisk drivlinje gir, med blant annet kort panser, flatt gulv og lang akselavstand. Størrelsen på bagasjerommet er ikke kjent.

Sett denne? Renault har også billig elbil med MYE plass

Her jobbes det med å dekke til bilene som allerede er godt kamuflert. Foto: Erling Lervåg.

Rekkevidde på 450 kilometer

Renault understreker også at plattformen er svært fleksibel. Batteripakken er en integrert del av bilens struktur. Batteriene skal også kunne "stables" på flere ulike måter.

i utgangspunktet kommer Megane E-Tech med batteripakke på 60 kWt. Med denne blir rekkevidden estimert til 450 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Men bilen blir også tilpasset for batteripakker på 40 og 87 kWt. Med sistnevnte ligger det an til svært god rekkevidde. Ved hurtiglading skal den kunne ta imot inntil 130 kW.

Klassen for elektriske crossovere og SUV-er har vokst kraftig det siste året og flere modeller er på vei. Det vil derfor ikke mangle på konkurrenter når Megane e-Tech er på plass i Norge, etter planen første halvår 2022.

Dette "offisielle" bildet av Megane E-Tech viser i stor grad hvordan designet på Renaults kommende elbil er.

Ikke klar for elbil ennå

Det er forresten ikke tilfeldig at fotograf Erling ble ivrig da han fikk øye på testbilene. Han beskriver seg selv som genuint interessert i bil/MC og motor, det har han vært fra 16-års alderen. BMW har en spesiell posisjon her, «kosebilen» er akkurat nå en BMW 1-serie Cabriolet E-88, 2010-modell, han kjører også en Ford C-Max som familiebil.

– Jeg har alltid vært interessert i bil og er altoppslukende med hensyn til biler, forteller Erling.

– Hva med elbil?

– Jeg må innrømme at jeg ikke er helt fan av elbiler foreløpig. Når Forden skal byttes ut, blir det nok ikke til en elbil, da tror jeg heller det blir en ladbar hybrid, avslutter Erling.

LES MER: Her avduker de en svært viktig nyhet

Har du sett spennende biler på test i Norge? Da setter vi STOR pris på et tips, e-posten er redaksjonen@broom.no.

Pakket inn og "gjemt" bak en VW ID.3, nå er dagen tydeligvis over for testsjåførene. Foto: Erling LervågFoto:

Se video av konseptbilen under: