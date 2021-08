318 evakuerte fra Afghanistan til Norge i dag

– Tre fly lander på Gardermoen på morgenen og formiddagen i dag med til sammen 318 passasjerer fra Afghanistan. Passasjerene inkluderer både norske borgere, andre som kvalifiserer for innreise, og afghanere med behov for beskyttelse, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en e-post til TV 2.

Med det har Norge til sammen evakuert 970 personer fordelt på 12 flyvninger til Oslo fra Afghanistan.

– Vi nærmer oss tusen evakuerte fra Kabul de siste dagene. Iherdig innsats og samarbeid med allierte i Kabul har lagt til rette for utreise til tross for en uoversiktlig og tidvis farlig situasjon rundt Kabul flyplass. Vi vet ikke hvor lenge utreise vil være mulig, men tidsvinduet kan være svært kort. Vi kan derfor ikke gi noen garanti for at vi vil greie å hjelpe alle norske borgere som ønsker å reise hjem i denne omgang, sier Søreide.

Flere land advarer sine borgere

Sent onsdag ble det kjent at britiske, amerikanske og australske myndigheter ber sine borgere om å ikke dra til flyplassen i Kabul på grunn av risiko for terrorangrep.

– Det er vedvarende og høy fare for terrorangrep. Ikke reis til Hamid Karzai internasjonale lufthavn. Dersom du er i nærheten av flyplassen, trekk deg unna til et trygt sted og vent på råd, heter det i et oppdatert reiseråd fra det britiske utenriksdepartementet, skriver NTB.

Søreide opplyser til TV 2 at UD er kjent med trusselen.

– Norge har til nå ikke gått ut med en generell oppfordring, men vi er kjent med trusselen og gjør løpende vurdering av situasjonen. Vi har kommunisert direkte med alle de vi har kontakt med, norske borgere og andre som ønsker bistand til utreise. Situasjonen rundt flyplassen er tidvis farlig og det er opp til den enkelte å vurdere sin egen sikkerhetssituasjon.

Frykt for selvmordsangrep

Ifølge The Guardian er det særlig frykt for et mulig selvmordsangrep fra en IS-gruppe som er en fiende av Taliban.

Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa søndag at gruppen utgjør en reell, akutt og vedvarende fare.

Onsdag utstedte også USAs utenriksdepartement en advarsel. Amerikanske borgere som befinner seg ved portene inn til flyplassen, bes forlate området umiddelbart.

De blir også bedt om å la være å dra til flyplassen, med mindre de får direkte beskjed om noe annet fra amerikanske tjenestemenn.

Også Australia sier det er en pågående risiko for terrorangrep, og ber folk forflytte seg til et tryggere sted inntil de får annen beskjed.