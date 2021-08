Extinction Rebellion tok seg opp på Equinor-taket – måtte fjernes av politiet

FORNEBU (TV 2): Flere miljøaktivister fra Extinction Rebellion demonstrerer ved Equinors kontorer på Fornebu torsdag morgen. Vind- og kranproblemer skaper utfordringer for demonstrantene.

Flere demonstranter fra aktivistgruppa Extinction Rebellion møtte opp ved Equinors kontorer på Fornebu i Bærum rundt klokka 04.30 natt til torsdag.

Aktivistene hadde med seg en elektrisk lift, som de brukte for å komme seg opp på taket på den 15 etasjers høye bygningen.

Til TV 2 torsdag morgen forteller politiets innsatsleder på stedet, Svein Arild Jørundland, at politiet har pågrepet tre personer.

– To aktivister tok seg opp på taket på bygget, og de har vi tatt kontroll på. I tillegg til en person som kjørte liften.

Fryktet for sikkerheten

Innsatslederen sier at de fryktet for sikkerheten til demonstrantene som befant seg på taket, og at de derfor ga dem pålegg om å fjerne seg.

– Årsaken til det er at det er snakk om stor høyde. Vi anslår høyden til å være rundt 70 meter. I tillegg er det ganske kraftig vind på toppen der, så vi har vært redd for sikkerheten deres og at de skal falle ned fra taket.

De tre personene ble kjørt i arresten, og blir ifølge innsatslederen anmeldt av politiet.

Vindforholdene skapte bekymring for både demonstrantene og politiet. Foto: Sunny Sharma/TV 2

Senket ned banner

Like før klokka 06 torsdag morgen senket aktivistene et banner ned fra taket, med påskriften: «Fracking kills! Out of Vaca Muerta now!».

Banneret er en henvisning til Equinors fracking i Vaca Muerta i Argentina, som Extinction Rebellion krever å få slutt på. Området tilhører mapuche-urbefolkningen, og Extenction Rebellion sier det vil demonstreres også i Argentina.

– Urfolksaktivister og andre som er påvirket av fracking i Argentina vil levere et brev til den norske ambassaden i Buenos Aires, der de krever et møte med ambassadøren og at Equinor stanser sitt engasjement i fracking i Vaca Muerta, skriver Extenction Rebellion i en pressemelding.

Politiet forholder seg rolig inntil videre. Foto: Sunny Sharma/TV 2

Ifølge TV 2s reporter på stedet var planen at en liten gruppe aktivister skulle overnatte på taket frem til Equinor innfridde kravene. Den elektriske liften var derimot parkert for langt unna til at aksjonen lot seg gjennomføre.

Hydraulisk frakturering/Fracking Hydraulisk frakturering, også kjent som fracking, er en metode for utvinning av fossile brensler som skiferolje og skifergass. Fracking går ut på at kjemikalier, sand og vann pumpes ned i grunnen. Det høye trykket frigjør fossilt brensel som ellers ville vært vanskelig å utvinne.

Metoden er effektiv, men medfører også høye klimagassutslipp.

I tillegg til å kunne forårsake ulykker, brann og jordskjelv, kan skadelige kjemikalier forurense området rundt pumpeområdet.

Energiselskaper mener forurensingen skyldes dårlige rutiner heller enn en farlig teknikk.

Equinor er et av flere selskap som driver med fracking i Vaca Muerta, et område som tilhører den argentinske urbefolkningen. Kilder: BBC, NTB og Equinor

Extinction Rebellion har de siste dagene avholdt en rekke demonstrasjoner, hvor flere titalls aktivister har blitt pågrepet.