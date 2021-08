Slår terror-alarm ved flyplassen: – Forlat området umiddelbart

I en kort men klar uttalelse advarer den amerikanske ambassaden i Afghanistan alle amerikanske statsborgere om å holde seg unna flyplassen i Kabul av sikkerhetshensyn.

Britiske og australske myndigheter kommer med liknende advarsel, hvor Australia henviser til «en pågående og veldig stor terrortrussel».

En britisk regjeringskilde sier til Sky News at det er «veldig høy fare for et terrorangrep» mot evakueringsoperasjonen. Den høytstående kilden peker ut den afghanske IS-avdelingen kjent som IS-K som den største trusselen. Det britiske utenriksdepartementet har nå oppdatert reiseråd for briter i Afghanistan.

– Det er en pågående og høy fare for terrorangrep. Ikke dra til Kabul International Airport. Hvis du er i området rundt flyplassen, forflytt deg til et trygt område og vent på nye råd, sier utenriksdepartementet.

Store folkemengder er samlet utenfor inngangen til flyplassen. Foto: US Marines via AFP

Ukjent årsak

Advarslene kommer samtidig som tusenvis av personer fremdeles forsøker å komme seg om bord på et fly ut av landet, før evakueringsfristen utløper 31. august. USA anslår at 1500 amerikanere er igjen i Afghanistan, mens titusener av afghanere oppholder seg utenfor flyplassen i et siste, desperat håp om å unnslippe Talibans styre.

Det er foreløpig ikke klart hva som ligger bak advarslene, eller om de henviser til en spesifikk ny trussel, skriver New York Times. Den amerikanske ambassaden peker likevel på tre spesielt utsatte områder:

– Amerikanske statsborgere som er ved Abbey-porten, Østporten og Nordporten bør forlate området umiddelbart, heter det i en uttalelse. Ambassaden kommer ikke med noen ytterligere begrunnelse.

Amerikanske styrker har økt sikkerhetsberedskapen rundt flyplassen. Foto: Department of Defense via AP

Australske myndigheter oppfordrer sine borgere til å «ikke reise til Kabul International Airport».

Amerikanske myndigheter har den siste tiden advart mot potensielle sikkerhetstrusler ved flyplassen. Som et tiltak har adgangen til flyplassen blitt innsnevret, og enkelte innganger er midlertidig stengt.

Ny trussel

Etter at en 20 år lang krig mot Taliban og al-Qaida er over, har det oppstått en ny trussel for vestlige styrker i Afghanistan. Denne virker å være Den Islamske Stat Khorasan, kjent som IS-K, IS sin afghanske avdeling.

Gruppen ble opprettet av Taliban-avhoppere i 2015, og ifølge New York Times allerede utført en rekke angrep i Afghanistan hittil i år. Det amerikanske forsvaret frykter at terrorgruppen vil bruke biler fylt med eksplosiver, selvmordsbombere eller luftangrep mot rullebanen.

IS-K er den afghanske avdelingen av Den Islamske Stat, her i en propagandavideo fra 2014. Foto: AL-FURQAN MEDIA / AFP

Trusselen fra IS-K spilte trolig en betydelig rolle da president Joe Biden valgte å holde seg til evakueringsfristen 31. august.

– Hver dag vi har mannskap på bakken vet vi at IS-K forsøker å angripe flyplassen, uskyldig sivile og amerikanske og allierte styrker, sa presidenten da han uttalte seg om den videre evakueringen.

Bitter rivalisering

IS-K har ingenting til overs for verken Taliban eller al-Qaida, og følelsen er gjensidig. En fersk FN-rapport fastslår at det nå er mellom 8000 og 10.000 fremmedkrigere i Afghanistan. De fleste er tilknyttet Taliban eller al-Qaida, men andre er allierte med IS-K. Sikkerhetseksperter frykter de ulike gruppene vil utkjempe en blodig kamp om herredømme i Afghanistan.

– Afghanistan har nå blitt Las Vegas for terrorister, radikale og ekstremister. Folk fra hele verden, radikale og ekstremister, jubler og feirer Talibans seier. Dette åpner opp for at flere ekstremister kommer til Afghanistan, sier Ali Mohammad Ali, tidligere sikkerhetsekspert i Afghanistan.

IS-K de siste årene vært en trussel i Afghanistan. Her dekker en afghansk soldat seg i IS-flagget etter en kamp mot gruppa i 2020. Foto: Rahmat Gul/AP Photo

Amerikanske myndigheter sier de er forberedt på å kjempe både umiddelbare og langsiktige terrortrusler i Afghanstan. Den umiddelbare faren ligger nå ved flyplassen i Kabul.

Søndag sa Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, at trusselen fra IS-K var «akutt» og «vedvarende». Amerikanske styrker tar i bruk alle midler for å hindre potensielle angrep. Dette inkluderer en uvanlig samarbeidsavtale med Taliban, hvor gruppen gir amerikanske statsborgere fritt leide til flyplassen, i tillegg til å være på jakt etter potensielle trusler fra IS-K.

Langvarig konflikt

Lederne av IS-K er kritiske til Talbians maktovertakelse i Afghanistan, og mener deres islamske styresett ikke går langt nok. Dersom de skulle lykkes med et angrep på flyplassen, vil dette være et nederlag for Taliban, som nå forsøker å overbevise skeptikerne om at de kan styre landet. Angrepet vil også styrke IS-K sitt omdømme blant islamistiske terrororganisasjoner, men denne muligheten forsvinner så snart USA forlater landet.

IS-K tok livet av 80 jenter da de bombet en skole i Kabul i mai. Foto: Rahmat Gul/AP Photo

Sikkerhetseksperter påpeker at IS-K fremdeles er en relativt liten terrororganisasjon, med under 2000 medlemmer. Siden i fjor sommer har gruppen fått nytt lederskap, og ifølge FN rekrutterer de nå stadig nye medlemmer.

FN mener IS-K står bak 77 angrep i Afghanistan bare i de første fire månedene av 2021. Dette inkluderer et bombeangrep mot en skole som tok livet av 80 jenter, og lite tyder på at gruppa vil stanse med det første. Selv om amerikanske styrker trekker seg ut av Afghanistan om få dager, vil rivaliseringen mellom Taliban og IS-K fortsette.