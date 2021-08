Ble født på fly – nå har den lille jenta fått navn

Spedbarnet som ble født om bord på et amerikansk evakueringsfly forrige uke, har fått et navn som står i stil med den uvanlige fødselen.

Den lille jenta ble født om bord på et amerikansk militærfly med retning Tyskland forrige helg. Nå avslører det amerikanske forsvaret at den nyfødte har fått et navn som står i stil med den uvanlige fødselen:

– Vi har hatt flere samtaler med moren og faren til barnet, sier general Tod Wolters, som er det amerikanske forsvarets øverste sjef i Europa.

– De kalte den lille jenta Reach. Og det gjorde de fordi kallesignalet til C-17-flyet som fløy dem fra Qatar til Tyskland var Reach, sier generalen ifølge CNN.

Fly benytter seg av kallesignal for å identifisere hvem som sender ut ulike radiomeldinger, slik at kommunikasjonen i lufta går så knirkefritt som mulig. For eksempel går et rutefly fra SAS under kallesignalet «SK1234». Det amerikanske flyets kallesignal var «Reach 828».

Pilot-manøver reddet liv

Foreldrene til Reach var blant mange afghanere som rømte Afghanistan i lys av Talibans storoffensiv. Det amerikanske luftforsvaret twitret om hendelsen søndag, og kunne fortelle at kvinnen opplevde «komplikasjoner» mens flyet var oppe i lufta. En snarrådig pilot reddet trolig livet hennes.

– Piloten tok flyet ned til en lavere lufthøyde for å øke lufttrykket om bord, noe som var med på å stabilisere og redde morens liv, heter det i meldingen.

Etter at flyet landet kom mannskap om bord og hjalp til med fødselen. Da Reach og moren ble tatt med til et nærliggende feltsykehus, var helsetilstanden god for begge.

Kvinnen opplevde komplikasjoner under fødselen. En snarrådig pilot reddet livet hennes. Foto: Edgar Grimaldo/US AIR FORCE / AFP

– Som jagerpilot, er det min drøm å se at lille Reach vokser opp som amerikansk statsborger og blir en pilot i luftforsvaret, fleiper general Wolters.

– Forventet det verste

Militærsykepleieren Erin Bymer har tidligere latt seg intervjue om den dramatiske fødselen.

– Jeg forventet det verste, men håpet på det beste, sa Bymer til CNN mandag.

– Da jeg evaluerte pasienten, var det for sent å snu. Det spedbarnet ville bli født før vi hadde mulighet til å overføre henne til en annen avdeling, sier sykepleieren, som også er kaptein i forsvaret.

Mor og barn ble hentet ut av flyet på rullebanen i Tyskland. Nå går det bra med dem begge. Foto: US AIR FORCE / AFP

Hun skjønte at ting ville gå bra så snart Reach kom ut og begynte å skrike. Da piloten kunngjorde over høyttaleranlegget at det var en gutt, var sykepleieren raskt ute med å rette opp i feilen.

– Jeg mener, det er en jente, sa piloten.

USA kunngjorde onsdag at rundt 88 000 mennesker har forlatt Afghanistan siden evakueringen begynte. Fremdeles er det mange tusen igjen i landet, og fristen går ut neste tirsdag.