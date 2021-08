FN: Taliban slo og truet FN-ansatte

I et internt FN-dokument står det at Taliban-soldater slo og truet en FN-ansatt på vei til flyplassen i Kabul. Taliban lover å granske anklagene.

Søndag var en afghansk FN-ansatt på vei til flyplassen i Kabul. Her ble han stanset av en gruppe Talbian-soldater. De ransakte bilen hans, hvor de fant papirer som bekreftet at mannen var ansatt i FN. Deretter banket de ham opp.

Mandag besøkte tre ukjente menn hjemmet til en annen afghansk FN-ansatt. De spurte hvor faren og sønnen hans var, og anklaget ham for å lyve: «Vi vet hvor han er og hva han gjør», sa de tre mennene.

Dette er to av flere hendelser omtalt i et internt FN-dokument nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til. Her fremgår det blant annet hvordan Taliban har truet, ranet og gått til fysisk angrep på FN-ansatte i Afghanistan de siste ukene.

Vil granske anklagene

Taliban har siden maktovertakelsen forsikret om at de vil respektere afghanernes rettigheter og ikke på noen måte er interessert i en hevnaksjon. Innholdet i FN-dokumentet er nok et eksempel på at det motsatte skjer.

Taliban nekter for at de gjennomfører en hevnaksjon, tross mange rapporter om det motsatte. Foto: Javed Tanveer/AFP

Taliban ønsker ikke å kommentere innholdet i FN-rapporten, men sier de vil etterforske alle anklager rettet mot dem. Gruppen oppfordrer også internasjonale hjelpeorganisasjoner til å fortsette arbeidet i Afghanistan, så lenge de ikke ønsker politisk innflytelse i landet.

FN ønsker ikke kommentere det lekkede dokumentet.

– Styresmaktene i Kabul er ansvarlig for sikkerheten til FN-ansatte og deres kontorer. Vi er i dialog med dem om dette, sier FNs talsperson Stephane Dujarric.

FNs generalsekretær Antonio Guterres (venste) under Sikkerhetsrådets møte i New York tidligere denne måneden. Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Omtrent 100 av FNs ansatte i landet er så langt evakuert til Kazakhstan. Organisasjonen understreker at de ønsker å bli værende i Afghanistan for å bistå det afghanske folk. Rundt 3000 afghanske FN-ansatte er fremdeles i landet, og i lys av den uoversiktlige situasjonen ønsker FN at vestlige land skal ta imot flere av dem.

– Vi er i fare

En afghansk kvinne som har arbeidet for FN i flere år, sier til Reuters at hun føler seg forlatt.

– Alle kvinner frykter det samme som meg. Hva vil skje med barna våre hvis vi straffes for jobben vi har gjort? Hva vil skje med familiene? Hva vil de gjøre med oss kvinner?, sier den FN-ansatte, som av sikkerhetshensyn ønsker å være anonym.

En annen kvinne som for tiden er ansatt for FN i Afghanistan, sier hun sammen med ektemannen og deres tre år gamle datter har forflyttet seg fra hus til hus de siste ti dagene. Noen av naboene visste at hun jobbet for FN, og hun fryktet at de ville angi henne.

Et utvalg afghanere har blitt evakuert ut av landet. For mange andre er tiden i ferd med å renne ut. Foto: US Marines via Reuters

Selv om kvinnen har fått oppholdstillatelse til et av Afghanistans naboland, har hun foreløpig ikke fått noe hjelp av FN til å komme seg ut av landet.

– Vi forventet at hele FN-systemet ville hjelpe oss. Vi er i fare. Og hvis vi ikke kan jobbe, hvem skal nå ut til folket?, spør kvinnen.

For henne og mange andre begynner tiden nå å renne ut. Neste tirsdag vil vestlige styrker avslutte evakueringen fra landet, og tusenvis av afghanere vil bli etterlatt til Talibans styre.