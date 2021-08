Politiet utløste vådeskudd under væpnet aksjon i Sunnfjord

Store bevæpnede politistyrker rykket onsdag formiddag ut til en bolig i Sunnfjord hvor en mann i 50-årene hadde forskanset seg, ifølge Vest politidistrikt.

Under pågripelsen i 20-tiden gikk det av et vådeskudd fra et av politiets tjenestevåpen, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag kveld.

– Siktede blir ivaretatt av politiet og vil bli fremstilt for lege. Han er siktet for trusler mot politiet, opplyser politiet

– Ingen kom til skade som følge av skuddet. Spesialenheten er rutinemessig varslet og vil starte etterforskning, heter det videre.

Politiet skulle i forbindelse med et sivilt gjøremål bistå namsmannen i å få kontakt med mannen i 50-årene. Han fremsto da lite samarbeidsvillig, fremviste en kniv på trappen og gikk tilbake i sin bolig.