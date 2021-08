Ødegaard med rålekker assist

West Bromwich - Arsenal 0-6

Saken oppdateres!

Onsdag kveld fikk Martin Ødegaard tillit fra start i sin første Arsenal-kamp etter at han signerte en permanent avtale med London-laget.

Det skjedde mot West Bromwich i den andre runden i ligacupen.

Allerede etter 45 sekunder fikk Ødegaard et brutalt møte med den engelske fotballen, da han ble meid ned av West Broms Quevin. Portugiseren ble straffet med gult kort etter den knallharde taklingen.

Se duellen i sportsnyhetene øverst i saken!

Ødegaard ristet tilsynelatende av seg smellen umiddelbart, og sprudlet i kampens åpningsminutter. 22-åringen markerte seg med flere vellykkete involveringer og var sentral i Arsenals offensive spill.

West Bromwich stilte et reservepreget lag, uten noen av spillerne som startet forrige kamp i Championship, og ble straffet av laget fra divisjonen over etter et drøyt kvarter.

Pierre-Emerick Aubameyang scoret nemlig sitt første mål da West Bromwich-målvatk, Alex Palmer måtte gi retur på Bukayo Sakas knallharde skudd. Den snappet målsniken enkelt opp og puttet i mål.

Kort tid senere var Ødegaard svært nære å følge opp, da han fra spiss vinkel smalt ballen i stolpen.

Drammensgutten leverte også en effektiv flikk like før pause, som ble foranledningen til Aubameyangs- og Arsenals andre scoring. Et drøyt minutt senere scoret Arsenal igjen, denne gang ved Nicolas Pepe.

Dermed gikk London-laget til pause med en komfortabel 3-0-ledelse.

Etter den sto Ødegaard for kampens lekreste detalj. Arsenals 4-0-scoring kom nemlig etter at nordmannen spilte gjennom Saka med en svært lekker hælflikk.

Det var blant det siste Ødegaard gjorde. Han ble nemlig byttet ut da det gjensto en halvtime.

Like etter scoret Aubameyang Arsenals femte mål for kvelden, før innbytter Alexandre Lacazatte økte ledelsen ytterligere.

Kampen pågår fortsatt.