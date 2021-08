Vedum om krisemåling: – Vi har større potensiale

To og en halv uke før valget faller Senterpartiet på nok en måling Kantar har utført på vegne av TV 2.

På bare tre dager har Senterpartiet falt ytterligere nesten to prosentpoeng og er nå halvert fra jubelmålingen i desember, fra 22,1 prosent til 11,2 prosent i dag.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er onsdag kveld i Namsskogan, en kommune nord i Trøndelag, på valgkamp.

– Vi har et mye større potensiale enn denne målingen her, sier Vedum til TV 2.

– Leter fram suksessformelen

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud sier bunnen har «falt fullstendig ut under beina på Vedum».

– Han er inne i en ekstrem negativ og selvforsterkende spiral, som et dieseltog som kjører utfor en bakke uten bremser på. Det er ekstremt vanskelig å stoppe en slik trend, sier Eriksrud.

Han forklarer at Sp ikke lenger tar velgere fra Ap. De hopper i stedet på gjerdet.

– Vi hører en Vedum som går tilbake til start med suksessformelen sin, med tjenester nært folk. Nå er det ikke lenger noe angrep på Arbeiderpartiet, SV og høyresiden. Han prøver nå å finne tilbake til suksessformelen, men det er veldig vanskelig når nedturen har startet som den har gjort, sier Eriksrud.

– Historiens mest ydmykende seier

Senterpartiets fall gjør at de rødgrønne ikke lenger har flertall på målingen. Det betyr at dersom målingen hadde vært valgresultatet, måtte de rødgrønne samarbeidet med MDG eller Rødt for å være i flertall.

– Tenk det, at Arbeiderpartiet to og en halv uke før valget ligger an til å få 22 prosent oppslutning, fem prosentpoeng ned fra krisevalget for fire år siden, sier Eriksrud.

– Det blir veldig krevende for Støre, men det ser likevel ut til at han blir statsminister. Det må kanskje være norgeshistoriens mest ydmykende valgseier hvis dette blir resultatet, sier TV 2s kommentator.

Tror på 10 prosent

Vedum sier til TV 2 at han mener folk ønsker en ny regjering.

– Den sentraliseringen som har pågått i åtte år, er det så mange som ønsker å bytte ut. Så hvis vi bruker de siste ukene med å møte folk, snakke og drikke kaffe, skal vi klare å få en ny regjering, sier Vedum.

Vedum står fortsatt på at han vil være statsministerkandidat på spørsmål om han vurderer å trekke seg.

– Hva er logikken i at dere skal få statsministeren når Arbeiderpartiet er dobbelt så store?

– Nå er vi midt i valgkampen, så må vi få fram hva vi vil. Det er det som er viktig med valgkamp, om hvordan vi skal utvikle lokalsamfunn, bruke naturressursene, skape arbeidsplasser rundt om i landet, få ned klimagassutslippene uten at det øker forskjellene mellom folk.

– Tror du at du kommer over 10 prosent på valgdagen?

– Selvfølgelig tror jeg det. Potensialet her er enormt, sier Vedum.

Målingsvinnerne

Rødt er en av valgkampens målingsvinnere så langt. Partiet får 6,3 prosent, hele 3,9 prosentpoeng mer enn valget i 2017.

Også SV gjør det bra, som henter mange stemmer fra Arbeiderpartiet.

Sistnevnte sliter altså med lekkasjer til venstre for seg selv. Hele én av seks velgere fra 2017 beveger seg nå til venstre.