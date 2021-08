NATO-Jens advarer mot terrorangrep på flyplassen i Kabul

Saken oppdateres!

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at faren for et terrorangrep mot flyplassen i Kabul øker for hver dag som går, skriver Financial Times.

Britiske kilder sier ifølge Sky News at det er overhengende fare for et terrorangrep rettet mot den internasjonale evakueringsoperasjonen på flyplassen.

Det er terrorgruppen ISKP, Islamsk Stat i Khorasan-provinsen, som utgjør den største trusselen. Gruppen har tidligere utført selvmordsangrep, skriver den britiske TV-kanalen.

Amerikansk etterretning utrykker ifølge CNN økt bekymring for sikkerheten rundt flyplassen, og at ISKP skal slå til mot menneskemengdene som befinner seg utenfor flyplassen, for å skape kaos.

Det siste døgnet har de internasjonale styrkene i Afghanistan evakuert 19.000 mennesker ut fra flyplassen i Kabul. Over 10.000 var onsdag fortsatt samlet ved flyplassen i håp om å komme seg ut av landet, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Rundt 100 fanger som er lojale til ISKP skal ha rømt fra to fengsler nær Kabul da Taliban inntok byen, ifølge kanalens opplysninger.

Amerikansk etterretning skal ha opplysninger om at mellom 10 til 15 ledende ISKP-terrorister befinner seg i Afghanistan.

Tirsdag sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at sikkerhetsbildet i Afghanistan er preget av tilstedeværelsen fra ISKP, den afghanske versjonen av IS.