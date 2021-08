– Det gikk noen tanker gjennom hodet mitt om hva som kunne ha skjedd

Tre parkerte biler på Ammerud i Oslo ble totalskadd, da et vindkast felte et helt tre over bilene.

– Det var kona som hadde tatt bilen til jobb, og som ringte og sa at hun hadde fått et praktisk problem, sier Einar Fodnes, eier av en totalskadd Subaru Outback 2015-modell.

Rundt klokka 12 på onsdag tok nemlig et vindkast med seg et helt tre, som dundret ned i Fodnes' Subaru og to andre biler som stod parkert på Ammerud.

– Hun sendte meg noen bilder fra stedet, og jeg skjønte jo fort at den ikke kunne kjøres derfra. Så da ringte jeg forsikringsselskapet, som sa at de kom til å sende en bergingsbil, sier Fodnes.

VRAK: Vraket måtte hentes av bergingsbil. Foto: Privat

Det satt ingen personer i de tre bilene som ble truffet av treet.

Fodnes erkjenner imidlertid at han har tenkt på hva konsekvensene kunne ha blitt dersom noen var i nærheten da treet ble tatt av vinden.

– Det gikk jo noen tanker gjennom hodet mitt om hva som kunne ha skjedd, med tanke på at bilen stod ved en trafikkert gangvei, og med en barnehage ved siden av. Så det var bra at det bare var biler som ble truffet, og at det gikk fint sånn sett.

Leiebil

Fodnes sier at han nå har overlatt saken til forsikringsselskapet.

– Blir det kollektivtransport til og fra jobb fremover nå?

– Det blir vel rett og slett å hente en leiebil. Vi har jo bruk for bil på grunn av konas jobb, og så vil vi jo gjerne få tatt oss en tur på hytta til helga også, så da blir det sånn, sier Fodnes.

KNUST: Frontruten er sønderknust. Foto: Privat

Opprydningsjobb

Vaktkommandør i Oslo brannvesen Eirik Sundt Fredriksen bekrefter at brannvesenet rykket ut til Ammerud etter å ha fått meldingen om treet som dundret i bakken.

– Vi fikk melding om dette 11.58 fra noen som ringte fra et bygg i nærheten. Vi fikk raskt avklart at det ikke var personer i bilene, sier han til TV 2.

Han forteller at de sendte opp en mannskapsbil, som tok ansvar for å fjerne greiner fra treet.

– For oss så fremstod det udramatisk. Det var kun materielle skader, og snakk om en opprydningsjobb.

Det har blåst godt på Østlandet onsdag. Varsom.no har sendt ut gult farevarsel for vind for Innlandet, som medfører at «enkelte veier kan bli stengt som følge av trær som knekker og havner i veibanen», står det på nettsiden.