Fikk vond beskjed samme dag som kjæresten skrev USA-kontrakt

Influenser og forfatter Martine Halvorsen og samboeren Christian Kåsastul pakker snart koffertene sine og flytter til USA.

– Det er en unik mulighet, både for han og for meg. Tenk at jeg får gå så langt ut av komfortsona og utfordre meg på denne måten sammen med min aller beste venn! forteller Halvorsen til God kveld Norge.

Ishockeyklubb i USA

Ishockeyspiller Kåsastul har den siste tiden vært på utkikk etter ny klubb og signerte nylig med amerikanske The Greenville Swamp Rabbits.

– Jeg håper og tror at det blir et eventyr. Jeg er også veldig innstilt på at det blir tøft, for hockeyen der borte er beinhard, det er ekstremt mye reising og det krever mye av han, og mye av meg, sier hun og fortsetter:

– Men det er dette vi vil, og mest av alt så tror jeg dette kommer til å bli en opplevelse for livet.

Flyttedatoen er satt allerede i september, men for Halvorsen er det usikkert når hun kan dra til statene grunnet en ventende operasjon.

Må opereres

Tidligere i sommer fikk influenseren påvist store celleforandringer og hun har nå fått beskjed om at hun må operere, nyheten kom samtidig som kjæresten signerte med klubb i USA.

– Det var egentlig veldig fint, for da skjedde det noe bra og givende når alt annet føltes ut som et kaos. Det ble en veldig spesiell dag og dagene etter var fulle av følelser både på godt og på vondt, sier 23-åringen.

Onsdag fikk Halvorsen beskjed om at celleforandringene hennes var høygradige og kjipe - derfor må de fjernes slik at det ikke utvikler seg.

Håper på dobbel seier

23-åringen håper at en operasjon vil føre til at hun blir kvitt dem.

– Jeg venter på dato nå, men det blir snart. Jeg har veldig blandede følelser rundt det, for samtidig som jeg gruer meg, er bekymra og egentlig ikke kan tenke på det, så er jeg også veldig takknemlig og glad for at vi fant ut av det, og at jeg får hjelp, forklarer hun.

Dersom Halvorsen må kjempe sin kamp i Norge, mens han er i USA heier hun på begge.

– Da blir det sånn. Da skal han spille sine kamper der borte, og jeg min her. Da skal jeg heie herfra, og han derfra. Også får vi håpe på seier for begge to, avslutter hun.