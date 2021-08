Sjøfartsdirektoratet: Feil på drivstoffsystemet førte til Hurtigruten-stans

To inspektører har vært om bord for undersøkelser.

Hurtigruteskipet MS Kong Harald fikk motorstans utenfor Hustadvika tirsdag kveld. En feil på drivstoffsystemet førte til stansen, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

– Gjennom god dialog med rederi og mannskap har Sjøfartsdirektoratets inspektører nå et tydelig bilde av hva som skjedde da MS Kong Harald fikk motorstans i går, og hva som forårsaket dette, opplyser direktoratet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Det var like før klokka 21 tirsdag kveld at skipet sendte ut nødmelding. Den ene motoren hadde stanset, og skipet hadde mistet all framdrift og drev mot land. Det ble iverksatt en større redningsaksjon, men etter hvert fikk skipet i gang den ene motoren, og skipet satte kursen mot Molde.

Onsdag var det flere inspektører om bord i skipet for å foreta undersøkelser. Undersøkelsene viste at den ene hovedmotoren var midlertidig tatt ut av drift i forbindelse med reparasjon da feilen oppsto.

Den slitte delen i motoren som førte til stansen, ble onsdag byttet ut. Begge motorene har blitt testet og fungerer som vanlig, opplyser direktoratet.

(NTB)