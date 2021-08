OnlyFans snur om seksuelt innhold

OnlyFans ville nekte sine brukere å poste seksuelt innhold. Den nye regelen skulle tre i kraft fra 1. oktober, men nå gjør selskapet helomvending.

– OnlyFans står for inkludering og vi vil fortsette å være et sted for alle innholdsskapere, skriver OnlyFans i en Twitter-melding.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerer sterkt på at OnlyFans snur.

– Er det virkelig mulig? Det er utrolig kritikkverdig at OnlyFans nå snur. Det sender et signal om at de ikke forstår alvoret. Utviklingen med vold og grove overgrep blant barn og unge, deling av nakenbilder og materiale av barn via nettsider og sosiale medier er sjokkerende og alvorlig. Jeg er veldig bekymret for hva dette gjør med barn og unges oppvekst, og særlig bekymret hvis bilder og materiale blir spredt slik at de unge mister kontrollen, sier statsråden.

Han er bekymret for at dette kan føre til utnyttelse av unge mennesker, og også barn.

– Vi vet at sosiale medier brukes for å dele overgrepsmateriale, begå overgrep og er en arena for overgripere å komme i kontakt med ofre. Steder, som OnlyFans, må ta større ansvar for det som skjer på sine plattformer, sier Ropstad.

Gode penger

Siden plattformen ble grunnlagt i 2016 har OnlyFans tiltrukket seg over 130 millioner brukere på verdensbasis.

Innholdsskaperne kan ta betalt for innhold de legger ut. Mange av de mest populære brukerne legger ut nakenbilder og pornografisk innhold. Dette ligger det svært gode penger.

Det ble derfor sterke reaksjoner da OnlyFans forrige uke ville forby seksuelt innhold.

– Alltid drømt om å være pornostjerne

TV 2 har tidligere skrevet om flere nordmenn som bruker appen aktivt, blant annet 28 år gamle Julia Nyland og Thale Myhre.

De tidligere Ex on the beach-deltakerne og kjæresteparet Christian Brennhovd og Caroline Nitter er også åpne om at de har en OnlyFans-profil sammen.

Der legger de ut lettkledde bilder, samt at de produserer personlig, skreddersydd innhold for avtalte priser.

– Jeg har alltid drømt om å være en pornostjerne, sa Brennhovd under et intervju med God Kveld Norge.