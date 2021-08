Toyota Hiace er en bil mange har et litt ambivalent forhold til. Mange, særlig de som eier en, elsker den. Andre kan ikke forfra den. Design som en murstein og komfort som en fjøskrakk er ofte gjengangere i karakteristikken fra de som ikke har så veldig sans for bilen.

Hiace har vært ute av det norske markedet i snart 10 år. Men den har fortsatt sin trofaste menighet. De elsker bilen og noen mener sågar at den er verdens beste.

Mer enn 110.000 eksemplarer fant veien hit til berget de årene den ble solgt. Langt de fleste som varebiler og mange hadde et tøft og hardt bil-liv med lange dager og mange tunge tak.

Unik lav kilometerstand

Med bare snaut 15.000 kilometer på telleverket ser bilen nærmest ny ut innvendig. Faksimile fra finn.no

Svært god driftssikkerhet til tross – det begynner nå for alvor å tynnes i Hiace-rekkene. Rust og kilometerstand som får en tur til månen til å virke som en svipptur, er trolig sterkt medvirkende årsaker.

Men det tusler da og går mange av dem endnå. Ikke bare det – enkelt har begynt å pusse dem opp også. Sveiser rust, overhaler, lakkerer, koster på for å gi favorittbilen et lengre liv.

Samtidig: Velholdte biler som ikke har rundet speedometeret altfor mange ganger holder seg nesten mystisk godt i pris.

Vi tror likevel ikke vi var de eneste som holdt på å sette morgenkaffen i vrangstrupen da bilen på disse bildene dukket opp til salgs. Ikke bare var den uvanlig fin å se til, men den hadde neimen ikke gått lange stubben heller. Kun 14.400 kilometer på ni år. Det er helt unikt lite til en slik bil å være.

Les også: Espen ville spare verksted-penger i Sverige - fikk en stor overraskelse

Ikke best i test

Som nevnt kan fine biler koste overraskende mye. Det gjør denne også. Friske 449.000 kroner er det selgeren, Vikan bil, forlanger for den gamle varebilen. Riktignok da i lang utgave og med firehjulsdrift.

Det er ganske nøyaktig like mye som en splitter ny Tesla Model 3 Long Range, med firehjulsdrift og fem års fabrikkgaranti, det. Helt uten sammenligning for øvrig ...

Dette må da være en av de best bevarte Toyota Hiace som finnes. Faksimile fra finn.no

Se hele annonsen og alle bildene her:

I vår test av Toyota Hiace, som vi gjorde helt tilbake i 2009, skrev vi blant annet følgende:

"Motoren er 2,5-liter diesel på 117 hk/294 Nm er ikke mye når man skal flytte 1850 kg med alt annet enn aerodynamisk bil. Hvis du orker å vente så lenge, når du 100 km/t fra stillestående etter 18,6 sekunder! Toppfarten bikker så vidt 150 km/t. Det er altså ikke noe fartsfantom vi her har med å gjøre…

Videre skrev vi:

Dette designet hører hjemme på 1990-tallet og er alt annet enn innovativt. Nye lamper, lakkerte støtfangere, dørhåndtak og sidespeil og litt krompynt på grillen, samt de nye frontlampene, hjelper litt på det traurige utseende. Det klarer likevel ikke å skjule at dette designet er utgått på dato for lenge siden. Skal vi si noe pent, må det være at det gir god plass".

Ikke bare god-ord der altså. Lite ante vi den gang at modellen skulle bli bortimot et bilikon.

Les hele vår test av Hiace her:

Like driftsikker som en flaggstang

Bilen som her selges, ser jo ut som bortimot ny. Det skulle for så vit også bare mangle med snaue 15.000 kjørte kilometer.

Bilen er solgt ny i Norge, den har fått ny registerreim og den har fått proff «shine» hos et bilpleiefirma og den har en noenlunde fersk EU-kontroll vedlagt. Slik sett bør bilen være et trygt og forutsigbart kjøp. Bilene er jo omtrent like driftssikre som en flaggstang. Men vi kan likevel ikke helt fri oss fra tanken om at du faktisk får en fin Toyota Landcruiser til samme pris –det må da være mer bli for pengene, tross alt?

Men det er slik det ofte er med biler som blir bortimot ikoner. Prisene skyter i været. Og at akkurat dette eksemplaret, av den en gang så vanlige arbeidsbilen, er helt unikt er det liten tvil om.

Vi har gjort gjentatte forsøk på å få en kommentar fra Vikan bil, som tydeligvis har spesialisert seg på denne modellen og har flere Hiacer til salgs, for å høre mer om bakgrunn.

Daglig leder hos Vikan bil sier at det er artig at vi lager sak på denne bilen, men har ingen ytterligere kommentarer å gi oss. Vi vil jo tro at om du har nesten en halv million kroner til overs, og er interessert i å kjøpe den – så får du nok historien også!

Eier du en Hiace, eller en annen Toyota – fortell oss om det her:

Video: Sjekk ut denne Toyota-klassikeren også