Brast i gråt etter rasismeanklager – nå forteller han sin versjon

Se video av hendelsen i Sportsnyhetene øverst.

Etter tirsdagens Allsvenskan-kamp mellom Östersund og Kalmar stod norske Oliver Berg oppløst i tårer etter å ha blitt beskyldt for rasisme av motstanderlagets Samuel Mensiro underveis i kampen.

– Han stilte seg opp og sa «Black people can’t play fotball». Han mente at vi ikke skal spille fotball, sier Mensiro til Aftonbladet.

Ord mot ord

Östersund-spilleren sier han var rasende på Berg etter kampen.

– Jeg ville snakke til ham etter kampen, men ble stoppet, sier Mensiro.

Oliver Berg selv sier til TV 2 at han aldri har sagt noe rasistisk til Mensiro.

– Play football, sa jeg. Ingenting annet.

Mensiro forteller at en duell ute på banen var foranledningen til munnhuggeriet.

– Det som skjedde var at jeg felte ham, slik at han ble sint. Han stilte seg opp foran meg og sa at svarte personer ikke skal spille fotball, sier Mensiro.

Benekter anklagene: – Kom som et sjokk

Torsdag ønsker Berg å fortelle sin versjon om det som skjedde etter kampslutt mot Östersund. Og det er en tydelig preget Gjøvik-gutt som prater med TV 2.

For 27-åringen gikk raskt fra seiersglede til bunnløs fortvilelse tirsdag kveld.

– Dommeren blåser av kampen bare sekunder etter duellen med Mensiro. Jeg feirer med lagkameratene mine og rekker å takke noen Östersund-spillere.

– Idet jeg går frem til Mensiro for å takke for kampen, nekter han å ta hånden min og sier at jeg har sagt: «You can’t play football» og er litt opprørt over at jeg har vært litt ufin mot ham.

– Da prøver jeg å forklare ham at jeg bare ba ham om å spille fotball. Og så rekker jeg ikke så mye mer før alle kommer stormende til. Jeg opplever at Mensiro blir sintere og sintere, og jeg rygger unna situasjonen.

Men det er etterpå, på vei inn i spillertunnelen, at Berg får høre anklagen om at han har vært rasistisk mot Samuel Mensiro.

– Det kommer som et sjokk, sier Berg.

– Jeg har ikke sagt noen ting. Jeg blir helt satt ut og vet ærlig talt ikke hva jeg skal si for å forsvare meg selv. Jeg blir helt tom og må stå for meg selv. Venter på at alt skal roe seg ned og vil ikke være en del av noe bråk.

PREGET: Oliver Berg har vært langt nede etter rasismeanklagene. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Etter hvert får han selskap av lagkameratene. Og det er da han bryter ut i gråt.

– Da to lagkamerater tar rundt meg og trøster meg, da kommer alle følelsene. Det var tøft, innrømmer Berg.

Overveldende støtte

– Hvordan oppleves det å bli beskyldt for noe så alvorlig?

– Jeg synes det er utrolig kjedelig og vondt. Jeg vet hvor stort temaet er i fotballen og resten av samfunnet. Jeg er ikke en som driver med det, for å si det på den måten. Det var utrolig tøft å innse at nå blir det en sak om at jeg er en av dem som sprer den dritten. Det synes jeg var – og er – veldig tøft.

– Hvorfor skulle Mensiro si noe sånt hvis det ikke stemmer?

– Jeg kan ikke si hva han tenker. Men jeg hadde ikke noe bråk med ham i løpet av kampen før sluttminuttene. Jeg har ingen aning om hvorfor det skjedde, og jeg synes det er så vanskelig å forstå hvorfor han anklager meg for det.

Berg forteller om en overveldende støtte etter tirsdagens hendelse.

– Jeg har fått fantastiske reaksjoner. Det er det som er det positive oppi alt dette her, og som jeg prøver å ha fokus på. Jeg har fått utrolig mye støtte fra alle kanter og klubben har stått opp for meg på fantastisk vis.

– Jeg er utrolig takknemlig for det.

Klubbene i dialog

Berg har fått støtte av klubben, og forteller at Kalmar og Östersund er i dialog. Selv har han ikke vært i kontakt med Mensiro etter hendelsen.

– Jeg vet bare at de to klubbene har en god dialog og vil løse saken. Og jeg håper inderlig at de gjør det også.

Saken blir også undersøkt av Det svenske fotballforbundets juridiske avdeling.

– Forbundet har fått inn kamprapporten fra dommerne. Akkurat nå er det vår juridiske avdeling som vurderer det spørsmålet. Disiplinærnemden har ikke mottatt en formell anmeldelse i saken, sier Jeanette Green Jeppson i det svenske fotballforbundets juridiske avdeling til Aftonbladet.